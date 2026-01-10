Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Η ενέργεια του θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί» (vid)
Τι είπε ο Ντόντα Χολ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της Μπάγερν Μονάχου.
- Οι millenials εκπλήσσουν: Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους
- Εκτός κινδύνου η 16χρονη που έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα φαρμακείου - «Τώρα επικοινωνεί» λέει ο πατέρας της
- Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη - Εκτός κυκλοφορίας ο περιφερειακός
- Απίθανος διαδραστικός χάρτης δείχνει κάθε κτίριο στον πλανήτη σε 3D - Ακόμα και το σπίτι σας
Ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου, την επιστροφή του Τάισον Γουόρντ, αλλά και την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», ενώ επίσης σχολίασε και ποιο ήταν το «κλειδί» που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Χολ στο Amerikanos24:
Για τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου:
«Νιώθω καλά. Βγήκαμε και παίξαμε σκληρά για 40 λεπτά. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά βγήκαμε και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε».
Για την επιστροφή του Τάισον Γουόρντ:
«Ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ. Μου έδωσε μεγάλη ώθηση στο παιχνίδι με την ενέργεια του. Ήρθε και έτρεχε στο παρκέ, με βοήθησε πολύ και μας βοήθησε συνολικά σαν ομάδα επίσης. Αλλά, όπως είπες ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ».
Για την στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας:
«Οι φίλαθλοι μας είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι. Το λατρεύουμε και το εκτιμάμε και είναι αυτό που μας δίνει ώθηση».
Για την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς:
«Κάναμε μια προπόνηση μαζί, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο να μπούμε στο παιχνίδι. Θα είναι εκεί την Κυριακή σίγουρα».
Για το τι μπορεί να προσφέρει ο Τζόουνς στην ομάδα:
«Πολλά. Ριμπάουντ και ενέργεια σίγουρα. Η ενέργεια του «χτυπάει ταβάνι» και νιώθω ότι αυτό θα μας βοηθήσει σίγουρα. Η ενέργεια του θα μας ωθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί».
- «Στο στόχαστρο δύο ομάδων της Premier League ο Τσιμίκας»
- Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
- Ο Ολυμπιακός και το… κλειδί στην πόρτα του πρωταθλητισμού
- Ο Σέιμπεν Λι πήρε φόρα κι έκανε το κάρφωμα της χρονιάς κόντρα στην Αρμάνι (vid)
- Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
- Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Η ενέργεια του θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί» (vid)
- Ποια παιχνίδια είναι πιθανό να χάσει ο Μόντε Μόρις
- Ανετράπη στην Εσθονία το λεωφορείο της Εθνικής χάντμπολ της Κύπρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις