Χολ για τη μεταγραφή του Τζόουνς: «Η ενέργεια του θα μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί» (vid)

Ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου, την επιστροφή του Τάισον Γουόρντ, αλλά και την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», ενώ επίσης σχολίασε και ποιο ήταν το «κλειδί» που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Χολ στο Amerikanos24:

Για τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου:

«Νιώθω καλά. Βγήκαμε και παίξαμε σκληρά για 40 λεπτά. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά βγήκαμε και κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε».

Για την επιστροφή του Τάισον Γουόρντ:

«Ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ. Μου έδωσε μεγάλη ώθηση στο παιχνίδι με την ενέργεια του. Ήρθε και έτρεχε στο παρκέ, με βοήθησε πολύ και μας βοήθησε συνολικά σαν ομάδα επίσης. Αλλά, όπως είπες ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ».

Για την στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας:

«Οι φίλαθλοι μας είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι. Το λατρεύουμε και το εκτιμάμε και είναι αυτό που μας δίνει ώθηση».

Για την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Κάναμε μια προπόνηση μαζί, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο να μπούμε στο παιχνίδι. Θα είναι εκεί την Κυριακή σίγουρα».

Για το τι μπορεί να προσφέρει ο Τζόουνς στην ομάδα:

«Πολλά. Ριμπάουντ και ενέργεια σίγουρα. Η ενέργεια του «χτυπάει ταβάνι» και νιώθω ότι αυτό θα μας βοηθήσει σίγουρα. Η ενέργεια του θα μας ωθήσει να γίνουμε ακόμα πιο σκληροί».