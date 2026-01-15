sports betsson
Σε… MVP mode: Ο Βεζένκοφ πετάει… φωτιές μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (vids)
Euroleague 15 Ιανουαρίου 2026 | 13:07

Σε… MVP mode: Ο Βεζένκοφ πετάει… φωτιές μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (vids)

Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση στο Βελιγράδι και συνεχίζει να γράφει απίθανα νούμερα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και μετά...

Ο Ολυμπιακός έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ διαλύοντας με το ευρύ 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, για την 22η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους και μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Οι 18 σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου έκανε… εξωγήινα πράγματα και σε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός καθάρισε νωρίς-νωρίς την… μπουγάδα για το 13-8. Ο Βεζένκοφ είχε 25 πόντους με 9/12 σουτ και μάζεψε και 7 ριμπάουντ, με τον δείκτη του PIR να… κοκκινίζει και να γράφει 32!

Μια εξαιρετική εμφάνιση που ήταν απλώς η συνέχεια σε ένα κομμάτι της χρονιάς, στο οποίο δείχνει πως ο Σάσα Βεζένκοφ έχει επιστρέψει ξανά στα γνωστά στάνταρ του και στις εμφανίσεις επιπέδου MVP Euroleague.

YouTube thumbnail

Από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπειτα ο 30χρονος φόργουορντ κάνει καταπληκτικά πράγματα. 24 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 25 PIR στο ΟΑΚΑ. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 32 PIR στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε. 25 πόντοι και 35 PIR με την Μπάγερν Μονάχου. Και οι 25 πόντοι, τα 7 ριμπάουντ και το 32 PIR στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.

YouTube thumbnail

Τι λέει ο μέσος όρος αυτών των τεσσάρων παιχνιδιών για τον Σάσα; 24.5 πόντοι, 75.8% στο δίποντο, 58.8% στο τρίποντο, 18/18 (100%) στις βολές, 6.3 ριμπάουντ. Τέλειος. Αλάνθαστος. Απλά… Βεζένκοφ! Φοβερά και τρομερά πράγματα από έναν πραγματικό σούπερ σταρ που δεν θα σταματήσει να… οργιάζει μέχρι να ανέβει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης.

Μπαίνει στην ελίτ της Euroleague ο Βεζένκοφ

Χθες κατάφερε κάτι ιστορικό ο Βεζένκοφ. Ανέβηκε στη 15η θέση στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των στη Euroleague! Αυτοί οι 98 πόντοι στα τελευταία τέσσερα ματς που προαναφέραμε, τον… απογείωσαν στην 15η θέση των σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ με σύνολο 3.350 πόντους (11.6 μέσο όρο σε 287 παιχνίδια)!

Στο Top-15 προηγείται ο εν Μάικ Τζέιμς –με τον αξιοθαύμαστο μέσο όρο των 16.3 πόντων (συνολικά 5.621 σε 344 ματς)– και τον ακολουθούν οι Νάντο Ντε Κολό (14.7) και Βασίλης Σπανούλης (12.4). Την πεντάδα κλείνουν οι Μίροτιτς και Γιουλ, ενώ ο Κώστας Σλούκας έρχεται 6ος (4.251 πόντοι, 9.5 μ.ο. σε σύνολο 446 αναμετρήσεων).

Θέμα χρόνου είναι από εκεί και πέρα ο Βεζένκοφ να ξεπεράσει τον 14ο Μίλος Τεόντοσιτς των 3.420 πόντων. Μόλις 70 πόντους μακριά είναι. Τι είναι για τον Σάσα; Μπορεί και δύο παιχνίδια ιστορία…

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)
Euroleague 14.01.26

Ολυμπιακός: Το «ξεμούδιασμα», η επιστροφή του Νιλικίνα και οι αγκαλιές του Βεζένκοφ με Καλάθη και «Πόκου» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με όμορφες στιγμές πριν το παιχνίδι.

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Φοινικούντα: Κατ' αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο
Νέο Μεξικό 15.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Χωρίς εγγύηση κρατείται ο ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ, που εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

