Σε… MVP mode: Ο Βεζένκοφ πετάει… φωτιές μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (vids)

Ο Ολυμπιακός έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ διαλύοντας με το ευρύ 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, για την 22η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους και μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση.

Οι 18 σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου έκανε… εξωγήινα πράγματα και σε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός καθάρισε νωρίς-νωρίς την… μπουγάδα για το 13-8. Ο Βεζένκοφ είχε 25 πόντους με 9/12 σουτ και μάζεψε και 7 ριμπάουντ, με τον δείκτη του PIR να… κοκκινίζει και να γράφει 32!

Μια εξαιρετική εμφάνιση που ήταν απλώς η συνέχεια σε ένα κομμάτι της χρονιάς, στο οποίο δείχνει πως ο Σάσα Βεζένκοφ έχει επιστρέψει ξανά στα γνωστά στάνταρ του και στις εμφανίσεις επιπέδου MVP Euroleague.

Από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έπειτα ο 30χρονος φόργουορντ κάνει καταπληκτικά πράγματα. 24 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 25 PIR στο ΟΑΚΑ. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 32 PIR στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε. 25 πόντοι και 35 PIR με την Μπάγερν Μονάχου. Και οι 25 πόντοι, τα 7 ριμπάουντ και το 32 PIR στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.

Τι λέει ο μέσος όρος αυτών των τεσσάρων παιχνιδιών για τον Σάσα; 24.5 πόντοι, 75.8% στο δίποντο, 58.8% στο τρίποντο, 18/18 (100%) στις βολές, 6.3 ριμπάουντ. Τέλειος. Αλάνθαστος. Απλά… Βεζένκοφ! Φοβερά και τρομερά πράγματα από έναν πραγματικό σούπερ σταρ που δεν θα σταματήσει να… οργιάζει μέχρι να ανέβει ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης.

Μπαίνει στην ελίτ της Euroleague ο Βεζένκοφ

Χθες κατάφερε κάτι ιστορικό ο Βεζένκοφ. Ανέβηκε στη 15η θέση στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των στη Euroleague! Αυτοί οι 98 πόντοι στα τελευταία τέσσερα ματς που προαναφέραμε, τον… απογείωσαν στην 15η θέση των σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ με σύνολο 3.350 πόντους (11.6 μέσο όρο σε 287 παιχνίδια)!

Στο Top-15 προηγείται ο εν Μάικ Τζέιμς –με τον αξιοθαύμαστο μέσο όρο των 16.3 πόντων (συνολικά 5.621 σε 344 ματς)– και τον ακολουθούν οι Νάντο Ντε Κολό (14.7) και Βασίλης Σπανούλης (12.4). Την πεντάδα κλείνουν οι Μίροτιτς και Γιουλ, ενώ ο Κώστας Σλούκας έρχεται 6ος (4.251 πόντοι, 9.5 μ.ο. σε σύνολο 446 αναμετρήσεων).

Θέμα χρόνου είναι από εκεί και πέρα ο Βεζένκοφ να ξεπεράσει τον 14ο Μίλος Τεόντοσιτς των 3.420 πόντων. Μόλις 70 πόντους μακριά είναι. Τι είναι για τον Σάσα; Μπορεί και δύο παιχνίδια ιστορία…