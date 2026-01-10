25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μπάγερν στο κατάμεστο ΣΕΦ με 95-80, σε ένα ματς που έλαμψε άλλη μια φορά το επιθετικό… άστρο του Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Βαυαρούς και απέδειξε πως έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και περνάει μια «καυτή» περίοδο φορμαρίσματος, βοηθώντας σημαντικά τους πρωταθλητές Ελλάδας να κερδίζουν.
Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχοντας 25 πόντους με 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 3/3 ελεύθερες βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:14” (με 35 PIR) και όπως είναι λογικό αναδείχτηκε MVP τoυ ματς και πιθανότατα να είναι και της αγωνιστικής στη Euroleague.
Αυτό που προκαλεί για ακόμη μια φορά εντύπωση όμως είναι πως ο Βεζένκοφ σκόραρε 25 πόντους και βγήκε MVP, έχοντας κάνει μόλις μια ντρίμπλα σε όλο το παιχνίδι, σε ένα τρομερό στατιστικό που μπορεί να καταγράψει μόνο ο Σάσα σε όλη τη Euroleague.
Δείτε το τρομερό παιχνίδι του Βεζένκοφ με την Μπάγερν και τη μία ντρίμπλα:
@euroleague Efficiency test: Vezenkov #basketballchallenge #olympiacos #tracker ♬ Epic Motivation – Syafeea library
Ο Ολυμπιακός έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του πάνω στον Βούλγαρο φόργουορντ, εκείνος είναι ο ορισμός του οικονομικού σταρ, χωρίς καν να κάνει κατάχρηση στην επίθεση, αφού ούτε καν ντριμπλάρει.
Παράλληλα, εκτός από τη 1 ντρίμπλα και τους 25 πόντους, ο Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη και είναι πλέον στην κορυφή της ιστορίας του Ολυμπιακού σε PIR στην Euroleague.
Ο Βεζένκοφ έχει πλέον 3.661 βαθμούς στην καριέρα του, στη διοργάνωση, με τον Πρίντεζη να έχει 3.632, ενώ η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με τους Βασίλη Σπανούλη (3.251), Κώστα Παπανικολάου (3.164) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (2.930).
