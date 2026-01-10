25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μπάγερν στο κατάμεστο ΣΕΦ με 95-80, σε ένα ματς που έλαμψε άλλη μια φορά το επιθετικό… άστρο του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Βαυαρούς και απέδειξε πως έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και περνάει μια «καυτή» περίοδο φορμαρίσματος, βοηθώντας σημαντικά τους πρωταθλητές Ελλάδας να κερδίζουν.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχοντας 25 πόντους με 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 3/3 ελεύθερες βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:14” (με 35 PIR) και όπως είναι λογικό αναδείχτηκε MVP τoυ ματς και πιθανότατα να είναι και της αγωνιστικής στη Euroleague.

Αυτό που προκαλεί για ακόμη μια φορά εντύπωση όμως είναι πως ο Βεζένκοφ σκόραρε 25 πόντους και βγήκε MVP, έχοντας κάνει μόλις μια ντρίμπλα σε όλο το παιχνίδι, σε ένα τρομερό στατιστικό που μπορεί να καταγράψει μόνο ο Σάσα σε όλη τη Euroleague.

Δείτε το τρομερό παιχνίδι του Βεζένκοφ με την Μπάγερν και τη μία ντρίμπλα:

Ο Ολυμπιακός έχει προσαρμόσει το παιχνίδι του πάνω στον Βούλγαρο φόργουορντ, εκείνος είναι ο ορισμός του οικονομικού σταρ, χωρίς καν να κάνει κατάχρηση στην επίθεση, αφού ούτε καν ντριμπλάρει.

Παράλληλα, εκτός από τη 1 ντρίμπλα και τους 25 πόντους, ο Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη και είναι πλέον στην κορυφή της ιστορίας του Ολυμπιακού σε PIR στην Euroleague.

Ο Βεζένκοφ έχει πλέον 3.661 βαθμούς στην καριέρα του, στη διοργάνωση, με τον Πρίντεζη να έχει 3.632, ενώ η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με τους Βασίλη Σπανούλη (3.251), Κώστα Παπανικολάου (3.164) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (2.930).