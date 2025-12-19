Βεζένκοφ: «Χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις επικρατώντας της Βιλερμπάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 107-84. Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για τον αγώνα τονίζοντας πως όλοι είναι χαρούμενοι με τη νίκη αλλά χρειάζεται να βελτιωθούν, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την προσθήκη του Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους.

«Σίγουρα περιμένουν να επιστρέψουν παίκτες, ο Μόρις θα μας βοηθήσει με το IQ και την δύναμή του. Πρέπει να χτίσουμε χημεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο φόργουορντ της ομάδας του μεγάλου λιμανιού για τον Αμερικανό γκαρντ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σάσα Βεζένκοφ:

«Είμαστε χαρούμενοι. Είχαμε ένα δύσκολο πρώτο κομμάτι της διαβολοβδομάδας, ξέραμε και ξέρουμε ότι δεν έχουμε παίξει καλά μέχρι τώρα στη σεζόν. Χαρούμενοι για τη νίκη αλλά ξέρουμε πως έχουμε πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, ξέρουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας.

Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα είναι καλές, παλεύουν, προσπαθούν να κερδίσουν. Κάθε εβδομάδα είναι μάχη. Είμαστε χαρούμενοι και τίποτα περισσότερο.

Δεν θέλω να μιλήσω για τους τραυματισμούς, γιατί όλες οι ομάδες τους έχουν. Σίγουρα περιμένουν να επιστρέψουν παίκτες, ο Μόρις θα μας βοηθήσει με το IQ και την δύναμή του. Πρέπει να χτίσουμε χημεία, είναι Δεκέμβριος, είναι νωρίς στη σεζόν, αλλά το να νικάς και να παλεύεις είναι συνήθεια. Κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον αλλά πρέπει να δουλέψουμε σκληρά».