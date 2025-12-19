Μπαρτζώκας: «Είχαμε ανάγκη τη νίκη – Ο Μόρις θα παίξει την Κυριακή με τον Κολοσσό»

Την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Βιλερμπάν εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την εμφατική νίκη των Πειραιωτών.

Ο τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού στάθηκε στη στήριξη που έλαβε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στον Μόντε Μόρις, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον Κολοσσό.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μπαρτζώκας:

«Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά σήμερα που κερδίσαμε, μετά από τρεις νίκες το είχαμε ανάγκη και εκτιμώ αυτή τη νίκη που πήραμε. Ευχαριστώ που μας στηρίζουν, ακόμα και όταν ο αντίπαλος δεν είναι τόσο εμπορικός, έρχονται και φωνάζουν για εμάς».

Για τον Μόρις: «Την Κυριακή θα παίξει θα παίξει απέναντι στον Κολοσσό. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης που θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ στη δική μας ομάδα , στο δικό μας σύστημα και στη δική μας φιλοσοφία. Τώρα περιμένουμε τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ. Πέσαμε ψυχολογικά μετά τις ήττες, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την πλευρά του, ανέφερε: «Νιώθω καλά που κερδίσαμε, που υπάρχει θετική ενέργεια. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, μακάρι να ήταν το πρώτο σωστό βήμα αυτό. Τα βράδια που δίνουν αυτοπεποίθηση, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Πρέπει να περνάμε καλά και να κερδίζουμε».