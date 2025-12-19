Ολυμπιακός: Μόρις αντί Έβανς στην Stoiximan GBL
Ο Μόντε Μόρις μπήκε στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για την Stoiximan Greek Basketball League αντί του τραυματία Κίναν Έβανς.
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Ο Μόντε Μόρις έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά την πρώτη του εβδομάδα προπονήσεων στους Ερυθρόλευκους.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περίμενε τα εργομετρικά του παίκτη για να αποφασίσει πότε θα δώσει το «οκ» ώστε να πατήσει για πρώτη φορά παρκέ, κάτι που αναμένεται να συμβεί στον αγώνα του πρωταθλήματος απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου την προσεχή Κυριακή (21/12, 13:00).
Για να γίνει αυτό, οι Πειραιώτες προχώρησαν σε μια ακόμα αλλαγή στο ρόστερ της Stoiximan GBL τοποθετώντας τον Αμερικανό στην οκτάδα των ξένων αντί του τραυματία Κίναν Έβανς.
Έτσι οι ξένοι του Ολυμπιακού είναι αυτή την στιγμή: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Μόντε Μόρις.
Ικανοποιημένος ο Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλωντας για τον Μόντε Μόρις, ανέφερε: «Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς μ’ ένα μήνα απουσίας.
Σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον για να μην πω 100% να παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Κολοσσό και από εκεί και πέρα να μπει στο ροτέισον της ομάδας», ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας για τον Αμερικανό, που μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή με τα χρώματα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.
- Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
- LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
- Ολυμπιακός – Άλιμος 15-7: Ιδανικό φινάλε στο 2025 για τις Ερυθρόλευκες
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Κένια Καρκάσες με ένα εντυπωσιακό βίντεο
- FIFA: Οι 16 Ευρωπαίοι διαιτητές που είναι υποψήφιοι για το Μουντιάλ 2026
- Ανακοινώθηκε επίσημα ο Πάτρικ Μπέβερλι από τον ΠΑΟΚ
- Από την Ελσίνκι στη Γερμανία ο Γιώργος Αντζουλάς
- Ολυμπιακός: Μόρις αντί Έβανς στην Stoiximan GBL
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις