Ολυμπιακός: Μόρις αντί Έβανς στην Stoiximan GBL

Ο Μόντε Μόρις έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά την πρώτη του εβδομάδα προπονήσεων στους Ερυθρόλευκους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περίμενε τα εργομετρικά του παίκτη για να αποφασίσει πότε θα δώσει το «οκ» ώστε να πατήσει για πρώτη φορά παρκέ, κάτι που αναμένεται να συμβεί στον αγώνα του πρωταθλήματος απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου την προσεχή Κυριακή (21/12, 13:00).

Για να γίνει αυτό, οι Πειραιώτες προχώρησαν σε μια ακόμα αλλαγή στο ρόστερ της Stoiximan GBL τοποθετώντας τον Αμερικανό στην οκτάδα των ξένων αντί του τραυματία Κίναν Έβανς.

Έτσι οι ξένοι του Ολυμπιακού είναι αυτή την στιγμή: Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Μόντε Μόρις.

Ικανοποιημένος ο Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλωντας για τον Μόντε Μόρις, ανέφερε: «Τα εργομετρικά του είναι καλά, δεν είναι φυσικά στο επίπεδο των άλλων παικτών μας, αλλά είναι πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς μ’ ένα μήνα απουσίας.

Σημαίνει πως είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι μάλλον για να μην πω 100% να παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Κολοσσό και από εκεί και πέρα να μπει στο ροτέισον της ομάδας», ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας για τον Αμερικανό, που μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή με τα χρώματα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.