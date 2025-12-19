Ψάχνει αντίδραση και βαθμολογική ανάσα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κάκιστο «φεγγάρι» και οφείλει να αντιδράσει άμεσα. Οι ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια και το ρεκόρ που έπεσε στο 8-7 κάνουν επιτακτική ανάγκη τη νίκη απόψε (19/12, 21:15) κόντρα στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, για τη 17η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Εκτός δεκάδας και με παιχνίδι λιγότερο οι «ερυθρόλευκοι», σήμερα επιβάλλεται να νικήσουν μία από τις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης και να γυρίσουν το… τσιπάκι.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των Πειραιωτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ, τον Σακίλ ΜακΚίσικ, τον Κίναν Έβανς και τον Μουσταφά Φαλ, ενώ δεν θα κάνει ακόμη το ντεμπούτο του ο Μόντε Μόρις.

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν είναι η ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στη Euroleague, καθώς έχει μόλις 4 νίκες στις πρώτες 16 αγωνιστικές. Πάντως, προέρχεται με νίκη 76-74 επί της Μπάγερν Μονάχου.

Αγωνιστικά, αμφίβολη είναι η παρουσία των Εντουίν Ζακσόν και Ναντό Ντε Κολό, με τον δεύτερο να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.