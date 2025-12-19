sports betsson
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 07:18
Ψάχνει αντίδραση και βαθμολογική ανάσα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν
Ψάχνει αντίδραση και βαθμολογική ανάσα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (19/12, 21:15) τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, σε ένα ματς που δεν... υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη που θα του δώσει βαθμολογική ώθηση και ψυχολογική τόνωση.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κάκιστο «φεγγάρι» και οφείλει να αντιδράσει άμεσα. Οι ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια και το ρεκόρ που έπεσε στο 8-7 κάνουν επιτακτική ανάγκη τη νίκη απόψε (19/12, 21:15) κόντρα στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, για τη 17η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Εκτός δεκάδας και με παιχνίδι λιγότερο οι «ερυθρόλευκοι», σήμερα επιβάλλεται να νικήσουν μία από τις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης και να γυρίσουν το… τσιπάκι.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των Πειραιωτών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ, τον Σακίλ ΜακΚίσικ, τον Κίναν Έβανς και τον Μουσταφά Φαλ, ενώ δεν θα κάνει ακόμη το ντεμπούτο του ο Μόντε Μόρις.

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν είναι η ομάδα με το χειρότερο ρεκόρ στη Euroleague, καθώς έχει μόλις 4 νίκες στις πρώτες 16 αγωνιστικές. Πάντως, προέρχεται με νίκη 76-74 επί της Μπάγερν Μονάχου.

Αγωνιστικά, αμφίβολη είναι η παρουσία των Εντουίν Ζακσόν και Ναντό Ντε Κολό, με τον δεύτερο να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Ανχέλ Πέρεζ, Ιγκόρ Ντραγκόγιεβιτς και Κερέμ Μπάκι.

Μπαρτζώκας: «Είναι μια συμπαγής, σκληρή ομάδα»

«Είναι μία συμπαγής ομάδα, μία ομάδα που παίζει σκληρά, πάρα πολλά παιχνίδια από αυτά που έχει χάσει τα χάνει στο τελευταίο τρίλεπτο, πεντάλεπτο. Μάχεται παντού, χθες είδατε ότι κέρδισε την Μπάγερν, δεν παρατάει κανένα παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι περιττό να το λέω κάθε φορά, κάθε παιχνίδι της Euroleague είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι κρύβει παγίδες.

Πρέπει να παίζεις καλά αν θες να κερδίσεις, νομίζω ότι και από τα χθεσινά αποτελέσματα όλοι το συμπεραίνουν αυτό. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δούμε», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν.

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
