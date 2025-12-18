Νιλικίνα: «Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές στον Ολυμπιακό»
Δείτε όσα είπε ο Φρανκ Νιλικίνα στη Media Day εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Βιλερμπάν
- Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
- Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
- «Τελευταίο Κύμα ‘Αμυνας»: Βαριές κατηγορίες σε νεοναζιστική οργάνωση για τρομοκρατία στη Γερμανία
- Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έως και 7% - Συγκριτικοί πίνακες
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (19/12, 21:15), τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη, καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Από τους παίκτες των Πρωταθλητών Ελλάδας δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day έκανε ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην ομάδα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νιλικίνα:
Για τη Βιλερμπάν που είναι από την χώρα του και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Θα είναι ωραίο που θα αντιμετωπίσω γνώριμα πρόσωπα. Θέλουμε να κερδίσουμε, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».
Για το αν έχει μιλήσει η ομάδα στα αποδυτήρια: «Πάντα μιλάμε στην ομάδα και με τους προπονητές για το πως θα γίνουμε καλύτεροι είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Υπάρχει χώρος για βελτίωση».
Για τις απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό: «Ερχόμενος εδώ ήξερα ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι υψηλό το επίπεδο και δεν με έχει απογοητεύσει, αφού ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε και προσπαθούμε σκληρά για αυτό».
- Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα των play off – Πότε παίζουν ΠΑΟΚ και Άρης
- Ολυμπιακός: Προσφορά και αγάπη στην Ιερά Μητρόπολη του Πειραιά (pics)
- Νιλικίνα: «Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές στον Ολυμπιακό»
- Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
- Πότε θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις
- Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
- Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις