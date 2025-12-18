Νιλικίνα: «Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές στον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (19/12, 21:15), τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ και έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη, καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Από τους παίκτες των Πρωταθλητών Ελλάδας δηλώσεις στο πλαίσιο της Media Day έκανε ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νιλικίνα:

Για τη Βιλερμπάν που είναι από την χώρα του και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Θα είναι ωραίο που θα αντιμετωπίσω γνώριμα πρόσωπα. Θέλουμε να κερδίσουμε, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν έχει μιλήσει η ομάδα στα αποδυτήρια: «Πάντα μιλάμε στην ομάδα και με τους προπονητές για το πως θα γίνουμε καλύτεροι είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Υπάρχει χώρος για βελτίωση».

Για τις απαιτήσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό: «Ερχόμενος εδώ ήξερα ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι υψηλό το επίπεδο και δεν με έχει απογοητεύσει, αφού ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε και προσπαθούμε σκληρά για αυτό».