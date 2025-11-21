Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ρικ Πιτίνο φιλοξενήθηκε στο podcast «Roomates Show» των αστέρων των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ, και μοιράστηκε μία ιστορία από το 2017, όπου είχε επικοινωνήσει με την ομάδα τους για το ντραφτ εκείνης της χρονιάς.

Τότε, ο 73χρονος ήταν προπονητής στο κολέγιο του Λούιβιλ, όπου βρισκόταν ο αστέρας των Καβαλίερς, Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος βρισκόταν στο draft class του 2017. Έτσι, μίλησε με τους Νικς και τους πρότεινε να πάρουν τον Μίτσελ.

Η ομάδα ωστόσο είχε τις αμφιβολίες της με τον Αμερικανό, τον οποίο επέλεξαν οι Νάγκετς και τον αντάλλαξαν στους Τζαζ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης αποφάσισε σε εκείνο το ντραφτ να επιλέξει στο νούμερο 8 τον Φρανκ Νιλικίνα. Μάλιστα, ο Πιτίνο όσο ανέφερε την ιστορία, δεν θυμόταν το όνομα του γκαρντ του Ολυμπιακού.

«Κάλεσα τους Νικς, είχαν την έβδομη (σ.σ. είχαν την όγδοη) επιλογή στο ντραφτ. Τους είπα ‘πάρτε τον παίκτη μου, Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα κάνει θραύση. Μη δίνετε σημασία στις αδυναμίες που νομίζετε ότι έχει’. Μου απάντησαν ‘δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τον επιλέξουμε τόσο ψηλά’. Και τελικά επέλεξαν στο Νο7 τον Φρανκ… Νικολέτι… Νικολίνα. Κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το! Μπορούσαν να επιλέξουν τον Μίτσελ και πήραν τον Φρανκ», δήλωσε ο Πιτίνο.

Δείτε το απόσπασμα με τις δηλώσεις του Ρικ Πιτίνο