Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και θρύλος του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, αποκάλυψε ότι το 2017 είχε προτείνει στους Νικς να επιλέξουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο draft, ωστόσο αυτοί προτίμησαν τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
Ο Ρικ Πιτίνο φιλοξενήθηκε στο podcast «Roomates Show» των αστέρων των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ, και μοιράστηκε μία ιστορία από το 2017, όπου είχε επικοινωνήσει με την ομάδα τους για το ντραφτ εκείνης της χρονιάς.
Τότε, ο 73χρονος ήταν προπονητής στο κολέγιο του Λούιβιλ, όπου βρισκόταν ο αστέρας των Καβαλίερς, Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος βρισκόταν στο draft class του 2017. Έτσι, μίλησε με τους Νικς και τους πρότεινε να πάρουν τον Μίτσελ.
Η ομάδα ωστόσο είχε τις αμφιβολίες της με τον Αμερικανό, τον οποίο επέλεξαν οι Νάγκετς και τον αντάλλαξαν στους Τζαζ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης αποφάσισε σε εκείνο το ντραφτ να επιλέξει στο νούμερο 8 τον Φρανκ Νιλικίνα. Μάλιστα, ο Πιτίνο όσο ανέφερε την ιστορία, δεν θυμόταν το όνομα του γκαρντ του Ολυμπιακού.
«Κάλεσα τους Νικς, είχαν την έβδομη (σ.σ. είχαν την όγδοη) επιλογή στο ντραφτ. Τους είπα ‘πάρτε τον παίκτη μου, Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα κάνει θραύση. Μη δίνετε σημασία στις αδυναμίες που νομίζετε ότι έχει’. Μου απάντησαν ‘δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τον επιλέξουμε τόσο ψηλά’. Και τελικά επέλεξαν στο Νο7 τον Φρανκ… Νικολέτι… Νικολίνα. Κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το! Μπορούσαν να επιλέξουν τον Μίτσελ και πήραν τον Φρανκ», δήλωσε ο Πιτίνο.
Δείτε το απόσπασμα με τις δηλώσεις του Ρικ Πιτίνο
- Ο Φρανσίσκο «ξέσπασε» μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είμαι πολύ θυμωμένος, η κατάσταση ξεφεύγει»
- «Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ
- Ο Ρονάλντο, ο Τραμπ και η οργή της Πορτογαλίας
- Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι κλήσεις του Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας
- Παναθηναϊκός: Τι συμβαίνει με τον Πελίστρι – Πόσα παιχνίδια έχει χάσει φέτος…
- Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις