Ολυμπιακός: Έτοιμος ενόψει Φενέρ ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (4/11, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ένα ευχάριστο από την προπόνηση της Τρίτης (2/12), καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα ξεπέρασε τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει, κάτι που σημαίνει πως είναι και πάλι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Αντίθετα εκτός προπόνησης έμεινε και πάλι ο Σακίλ ΜακΚίσικ, του οποίου η συμμετοχή του στην αναμέτρηση απέναντι στην τουρκική ομάδα είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.