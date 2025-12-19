Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε στους Γάλλους

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε εμφατικά στις νίκες, διαλύοντας με 107-84 τη Βιλερμπάν, έβγαλε διάθεση και κυρίως έδειξε να γυρνάει τον διακόπτη, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 9-7 στη Euroleague.

Οι παίκτες του έβγαλαν αντίδραση και με τους Ντόρσεϊ (22 πόντους), Βεζένκοφ (17 πόντους) και Φουρνιέ (21 πόντους) να είναι κορυφαίοι επέστρεψαν στις νίκες και στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες. Από την άλλη για την Βιλερμπάν που ήταν ανταγωνιστική για ένα μονάχα ημίχρονο, ξεχώρισαν οι Χάρισον και Τζάκσον που είχαν από 11 και 10 πόντους ανυοίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ στην αρχική πεντάδα αντί του Εβάν Φουρνιέ και ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 6 πόντους στο ξεκίνημα για το 11-6 των Πειραιωτών. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τους Πειραιώτες να προηγούνται με +4 και σκορ 16-12 στο 6’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα δράση ανέλαβαν οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ που είχαν 8 και 9 πόντους αντίστοιχα στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να βρίσκει διψήφια διαφορά. Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με +12 και σκορ 26-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυκλοφορεί καλά τη μπάλα και διατήρησε τη διαφορά στις παρυφές των 10 πόντων, όντας μπροστά στο σκορ με 28-19 στο 13’ της αναμέτρησης με τον Φρανκ Νιλικίνα να είναι ανάμεσα στους διακριθέντες στο ξεκίνημα της δεύτερη περιόδου.

Ο Φουρνιέ συνέχισε να είναι καυτός, φτάνοντας τους 12 πόντους, κάνοντας το 34-23 υπέρ του Ολυμπιακού στο 15’. Ο Ολυμπιακός έβγαλε μια τρομερή φάση με κλέψιμο του Νιλικίνα και κάρφωμα του Παπανικολάου, με τους Γάλλους να αντιδρούν και να μειώνουν στο -8 και σκορ 39-31 με καλάθι του Ερτέλ στο 17’.

Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 42-32 στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό στο +10 και σκορ 44-34 με τον Φουρνιέ να έχει 12 πόντους, τον Βεζένκοφ 9 και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ 9, ενώ ο Νιλικίνα πρόσθεσε άλλους 7.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εκρηκτικά το τρίτο δεκάλεπτο και με τον Ντόρσεϊ να κάνει… όργια σε σκορ και δημιουργία ξέφυγε με +19 και σκορ 58-39 στο 25’. Ο Μιλουτίνοφ μετά την όμορφη δημιουργία του Βεζένκοφ έβαλε έκανε εκπληκτικό κάρφωμα και πήρε και το φάουλ, κάνοντας το 62-44 υπέρ των Πειραιωτών στο 26’.

Ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +21 και σκορ 67-46 στο 27’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα Φουρνιέ και Ντόρσεϊ κουβάλησαν την επίθεση του Ολυμπιακού με τον Ελληνοαμερικανό να φτάνει τους 22 πόντους και τον Γάλλο σταρ τους 16. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +19 και σκορ 75-56.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς βάζοντας και 100άρα και επικράτησε με 107-84 της Βιλερμπάν φτάνοντας το ρεκόρ του στο 9-7 και επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 3 ασίστ σε 18 λεπτά), Νιλικίνα 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ), Λι 3 (1), Βεζένκοβ 17 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 22 (4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ), Πίτερς 6 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μιλουτίνοβ 10 (5/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Χολ 10 (3/3 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 21 (5/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Ατάμνα 6 (2), Χάρισον 11 (4/5 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερτέλ 9 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 λάθη), Αζανσά 8 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μασά 4, Τζάκσον 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Λάιτι 6 (2), Ντιάιγ 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Γουάτσον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Βοτιέ 7, Τραορέ 8 (4/4 δίποντα)