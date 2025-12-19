Ολυμπιακός: Μάτωσε στο πρόσωπο ο Παπανικολάου μετά από αγκωνιά
Άτυχη στιγμή για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός μάτωσε στο πρόσωπο από αγκωνιά του Βοτιέ και έτρεξε στα αποδυτήρια.
Σκληρό φάουλ του Βοτιέ, καθώς ο μπασκετμπολίστας της Βιλερμπάν χτύπησε τον Κώστα Παπανικολάου με αγκωνιά και χρεώθηκε αντιαθλητικό.
Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων μάτωσε στο πρόσωπο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του «Παπ» με τον κόσμο να χειροκροτεί και να αποθεώνει τον captain, ο οποίος αναγκαστικά αποχώρησε από το παρκέ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω φάση μεταξύ Βοτιέ και Παπανικολάου, ο Έλληνας φόργουορντ χρεώθηκε με αμυντικό φάουλ.
Στο ΣΕΦ ο Μόρις για να δει από κοντά τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Φυσικά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο Μόντε Μόρις για να δει από κοντά τον αγώνα και να στηρίξει τους συμπαίκτες του.
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμα το ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους, κάτι που αναμένεται να γίνει στην Κυριακή με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου, αφού δηλώθηκε στη λίστα των ξένων της Stoiximan GBL.
