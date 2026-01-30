Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νιλικίνα στο ρόστερ του πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντικαταστήσει τον Φρανκ Νιλικίνα με τον Κόρι Τζόσεφ στο ρόστερ της Stoiximan GBL, προκειμένου ο Καναδός να βρει ρυθμό.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 87-75 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στο παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τον Κόρι Τζόσεφ με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων, με τον Καναδό να δείχνει καλά στοιχεία αλλά ότι χρειάζεται αγώνες στα πόδια του.
Ο Ολυμπιακός άλλαξε τον Τζόσεφ με τον Νιλικινα
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στο ρόστερ των Πειραιωτών στην Stoiximan GBL, αφού ο 34χρονος γκαρντ θα αντικαταστήσει τον Φρανκ Νιλικίνα που παραμένει εκτός.
Στόχος φυσικά ο Τζόσεφ να λάβει μέρος στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και μέσα από εκεί -συν φυσικά τη Euroleague- να προσπαθήσει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν στην καλύτερη φυσική και αγωνιστική κατάσταση.
