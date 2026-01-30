sports betsson
Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νιλικίνα στο ρόστερ του πρωταθλήματος
Μπάσκετ 30 Ιανουαρίου 2026, 13:46

Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νιλικίνα στο ρόστερ του πρωταθλήματος

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντικαταστήσει τον Φρανκ Νιλικίνα με τον Κόρι Τζόσεφ στο ρόστερ της Stoiximan GBL, προκειμένου ο Καναδός να βρει ρυθμό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας με 87-75 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στο παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά τον Κόρι Τζόσεφ με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων, με τον Καναδό να δείχνει καλά στοιχεία αλλά ότι χρειάζεται αγώνες στα πόδια του.

Ο Ολυμπιακός άλλαξε τον Τζόσεφ με τον Νιλικινα

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στο ρόστερ των Πειραιωτών στην Stoiximan GBL, αφού ο 34χρονος γκαρντ θα αντικαταστήσει τον Φρανκ Νιλικίνα που παραμένει εκτός.

Στόχος φυσικά ο Τζόσεφ να λάβει μέρος στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και μέσα από εκεί -συν φυσικά τη Euroleague- να προσπαθήσει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν στην καλύτερη φυσική και αγωνιστική κατάσταση.

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
