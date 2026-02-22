Η αφιέρωση του Κώστα Σλούκα στον Αταμάν για τον χαμό της μητέρας του (vid)
Ο Κώστας Σλούκας αφιέρωσε την κατάκτηση του Κυπέλλου στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά μετά το ματς, στα αποδυτήρια της ομάδας, όπου συνεχάρη τους παίκτες του και .
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο οποίος μίλησε εκ μέρους όλης της ομάδας και αφιέρωσε το τρόπαιο στον Τούρκο προπονητή, για την απώλεια της μητέρας του πριν από μερικές μέρες.
Δείτε το βίντεο με τον Σλούκα και τον Αταμάν:
Ο Εργκίν Αταμάν χαιρέτησε έναν προς ένα τους παίκτες του και αγκαλιάστηκε με τον αρχηγό, Κώστα Σλούκα, ενώ είπε αμέσως μετά:
«Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά παρουσιάσατε εξαιρετικό μπάσκετ, με ομαδικό πνεύμα. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Όλοι ήθελαν να νικήσουν. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τώρα με αυτήν τη δύναμη θα συνεχίσουμε για τους επόμενους στόχους μας. Τα επόμενα Κύπελλα. Πάμε»
Πριν όλοι μαζί φωνάξουν «Παναθηναϊκός», ο Κώστας Σλούκας πήρε το λόγο και απευθυνόμενος στον κόουτς Αταμάν, είπε:
«Περιμένετε, περιμένετε. Αυτό το Κύπελλο είναι από όλη την ομάδα αφιερωμένο σε σένα και τη μητέρα σου. Από όλους μας», για να ακολουθήσουν χειροκροτήματα και το ευχαριστώ του Τούρκου κόουτς.
