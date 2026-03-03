Έτοιμος ο Ναν για τον Ολυμπιακό – Τι ισχύει για Λεσόρ

Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στη Euroleague (6/3), με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό, ενώ οι Πράσινοι μετρούν αντίστροφα και για το comeback του Ματίας Λεσόρ στα παρκέ.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Ναν ο σούπερ σταρ του Τριφυλλιού ανέρρωσε από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και άνευ απροόπτου θα δώσει κανονικά το «παρών» στο κρίσιμο ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Μετά τον Κέντρικ Ναν τα δεδομένα με τον Λεσόρ

Σχετικά με τον Ματίας Λεσόρ, ο σέντερ των Πράσινων, όπως τόνισε ο Αταμάν, ο πολύπειρος σέντερ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να ενσωματωθεί στις ομαδικές προπονήσεις.

Το τελευταίο διάστημα ο Λεσόρ προπονείται εντατικά ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα και όλα δείχνουν ότι το comeback του είναι προ των πυλών.

Ωστόσο, στις τάξεις των Πράσινων είναι πολύ προσεκτικοί με τον Λεσόρ και η απόφαση για το αν θα αγωνιστεί θα ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, αλλά και την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου.

Υπενθυμίζεται ότι παρά την απουσία των διεθνών και του Εργκίν Αταμάν λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε κανονικά το περασμένο σαββατοκύριακο υπό τις οδηγίες του Χρήστου Σερέλη.