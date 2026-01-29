Νοκ-άουτ και από το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός ο Κέντρικ Ναν
Τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν θα στερηθεί σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, με τον Αμερικανό να μην ακολουθεί την αποστολή για τη Γαλλία.
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λιόν για το αυριανό (30/1, 21:45) παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Πράσινους να έχουν μια πολύ σημαντική απουσία να διαχειριστούν για τον αγώνα. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος συνεχίζει να είναι εκτός και να μην υπολογίζεται ούτε για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ του τριφυλλιού δεν κατάφερε να μπει στο αεροπλάνο καθώς συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί ένας τραυματισμός στο πόδι, με αποτέλεσμα να προτιμηθεί να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει την αποθεραπεία του ώστε να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα.
Εκτός ο Κέντρικ Ναν, μέσα οι Χολμς και Μήτογλου
Αντίθετα, ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν είχε προπονηθεί λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ επιστρέφει και ο Ντίνος Μήτογλου μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απουσίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός παρά την απουσία του Κέντρικ Ναν θέλει μόνο νίκη στη Λιόν της Γαλλίας για να μην μπλέξει ακόμη περισσότερο σχετικά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της Euroleague.
