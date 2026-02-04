sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»
Euroleague 04 Φεβρουαρίου 2026, 16:26

Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πήρε μια σπουδαία νίκη με ήρωα τον Τζέριαν Γκραντ, όμως η συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Εργκίν Αταμάν με τον Κέντρικ Ναν «φουντώνει» στο εξωτερικό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο Παναθηναϊκός μετά από την ήττα από τον Άρη και όσα έχουν ακολουθήσει παρασκηνιακά στο τριφύλλι, έβγαλε αντίδραση και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με π0ρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ που έβαλε το νικητήριο σουτ στο φινάλε. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι και να δίνει μια νίκη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στα ενδότερα του τριφυλλιού, που σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις του Αταμάν μετά από ήττες ή κακές εμφανίσεις είναι έντονες και «κράζει» δημοσίως τους παίκτες του, με αποτέλεσμα να κάνουν λόγο για «ψύχρανση» στις σχέσεις του με αρκετούς και ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι εκτός δράσης για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.

Ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν και οι αναφορές στο εξωτερικό για τον Αταμάν

Ο Αμερικανός φέρεται να έχει ένα οστικό οίδημα που τον ταλαιπωρεί και έχει χάσει για πρώτη φορά τόσα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να έχει και θέμα και με τον Αταμάν. Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Τούρκος τεχνικός έχει χάσει κάπως τα αποδυτήρια και δεν εμπνέει όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν έχει προσωπικές σχέσεις με κανέναν από τους παίκτες, με αποτέλεσμα και ο Κέντρικ Ναν να μην επιθυμεί να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε ματς όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τον Άρη, για να μην επιδεινώσει την κατάσταση του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είναι πολύ καλύτερα, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γιατρούς του Παναθηναϊκού, αλλά και με τους δικούς του στην Αμερική, θεωρητικά μπορεί να μπει και να παίξει αλλά με κάποια δόση ρίσκου, παρόλα αυτά προτιμάει να είναι εκτός και να ξεπεράσει πλήρως το οίδημα που τον ταλαιπωρεί. Φυσικά, η κατάσταση σχολιάζεται έντονα στο εξωτερικό και ξεκαθαρίζουν τόσο στην Λιθουανία, αλλά και στην Τουρκία, πως το ζήτημα του Κέντρικ Ναν δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά έχει να κάνει και με την απόφαση του ίδιου του παίκτη, «φωτογραφίζοντας» μάλιστα και την κατάσταση και το καθεστώς πίεσης που βρίσκεται ο Εργκίν Αταμάν.

Wall Street
Wall Street: Αστάθεια στις μετοχές καθώς η εναλλαγή επιταχύνεται μετά τον φόβο για την ΑΙ

Wall Street: Αστάθεια στις μετοχές καθώς η εναλλαγή επιταχύνεται μετά τον φόβο για την ΑΙ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
Euroleague 04.02.26

Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»

Η διορία των μεταγραφών στο NBA ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε για πιθανή αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς με προορισμό την Ευρώπη...

Σύνταξη
Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Euroleague 04.02.26

Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.

Σύνταξη
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03.02.26

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

