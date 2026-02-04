Τι λένε για τον Κέντρικ Ναν: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο ιατρικό…»

Ο Παναθηναϊκός μετά από την ήττα από τον Άρη και όσα έχουν ακολουθήσει παρασκηνιακά στο τριφύλλι, έβγαλε αντίδραση και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με π0ρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ που έβαλε το νικητήριο σουτ στο φινάλε. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι και να δίνει μια νίκη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στα ενδότερα του τριφυλλιού, που σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις του Αταμάν μετά από ήττες ή κακές εμφανίσεις είναι έντονες και «κράζει» δημοσίως τους παίκτες του, με αποτέλεσμα να κάνουν λόγο για «ψύχρανση» στις σχέσεις του με αρκετούς και ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι εκτός δράσης για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.

Ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν και οι αναφορές στο εξωτερικό για τον Αταμάν

Ο Αμερικανός φέρεται να έχει ένα οστικό οίδημα που τον ταλαιπωρεί και έχει χάσει για πρώτη φορά τόσα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να έχει και θέμα και με τον Αταμάν. Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ο Τούρκος τεχνικός έχει χάσει κάπως τα αποδυτήρια και δεν εμπνέει όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν έχει προσωπικές σχέσεις με κανέναν από τους παίκτες, με αποτέλεσμα και ο Κέντρικ Ναν να μην επιθυμεί να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε ματς όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τον Άρη, για να μην επιδεινώσει την κατάσταση του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είναι πολύ καλύτερα, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους γιατρούς του Παναθηναϊκού, αλλά και με τους δικούς του στην Αμερική, θεωρητικά μπορεί να μπει και να παίξει αλλά με κάποια δόση ρίσκου, παρόλα αυτά προτιμάει να είναι εκτός και να ξεπεράσει πλήρως το οίδημα που τον ταλαιπωρεί. Φυσικά, η κατάσταση σχολιάζεται έντονα στο εξωτερικό και ξεκαθαρίζουν τόσο στην Λιθουανία, αλλά και στην Τουρκία, πως το ζήτημα του Κέντρικ Ναν δεν είναι μόνο ιατρικό, αλλά έχει να κάνει και με την απόφαση του ίδιου του παίκτη, «φωτογραφίζοντας» μάλιστα και την κατάσταση και το καθεστώς πίεσης που βρίσκεται ο Εργκίν Αταμάν.