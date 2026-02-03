«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα και ουσιαστικά έχασε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι στο επίκεντρο, ειδικά μετά και από την ανάρτηση-ξέσπασμα που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Τούρκος τεχνικός φαίνεται να είναι υπό το καθεστώς έντονης πίεσης στον πράσινο πάγκο, ειδικά μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, με τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό να δίνουν και να παίρνουν σχετικά με το μέλλον του και τις πιθανές αποφάσεις που ενδέχεται να πάρει τόσο η διοίκηση του Παναθηναϊκού όσο και ο ίδιος ο Αταμάν.

Τι αποκαλύπτουν στο Ισραήλ για τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό

Όπως μεταδίδει η ισραηλινή ιστοσελίδα Sport5, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας, παρά το δημόσιο ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Ο Εργκίν Αταμάν δεν πρόκειται να παραιτηθεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις ίδιες πηγές να υπογραμμίζουν ότι ο Τούρκος τεχνικός δεν σκέφτεται καν αυτό το ενδεχόμενο και προετοιμάζει κανονικά την ομάδα για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια στιγμή, το Sport5 στέκεται και στη σημαντική οικονομική παράμετρο ενός πιθανού διαζυγίου. Ο Αταμάν αμείβεται με περίπου 1,3 εκατ. ευρώ καθαρά ανά σεζόν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση απόλυσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κληθεί να καταβάλει αποζημίωση που προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς και ολόκληρη την επόμενη.

Τέλος, σε περίπτωση αλλαγής στον πάγκο, το Sport5 σημειώνει πως το φαβορί για να αναλάβει προσωρινά είναι ο Χρήστος Σερέλης, ο οποίος έχει ήδη καθίσει ως υπηρεσιακός στον πάγκο των «πρασίνων» το 2023.