Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.
Μετά την ήττα από τον Άρη Betsson με 102-95 το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι πολύ «βαρύ» και ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στα… σχοινιά και το μέλλον του στους «πράσινους» δεν είναι πλέον τόσο σίγουρο.
Μάλιστα, τα τουρκικά Μέσα έχουν ψηλά στα ρεπορτάζ τους την κατάσταση στο «τριφύλλι» και το τι μέλλει γενέσθαι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Όπως αναφέρει το «HT Spor», τόσο στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό του, όσο και στην ιστοσελίδα του, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί από το «τριφύλλι». Ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος από τους συνεργάτες του.
«Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν. Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του σε είναι στην ατζέντα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.
💥ÖZEL – Panathinaikos’ta Ergin Ataman ve ekibinin istifa düşüncesi yok.
☘Ataman ve ekibi için istifa veya görevden alma durumunun şu an için söz konusu olmadığı öğrenildi.https://t.co/lF0jjh1vJx
— HT Spor (@HTSpor) February 2, 2026
- ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
- ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό
- Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
- Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
- O «die hard» Ολυμπιακός, οι τρεις πρωταγωνιστές και το «δώρο» του Μουκουντί
- Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
- Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά
- Ο Αλκαράθ «έσπασε» το οικονομικό ρεκόρ του Australian Open
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις