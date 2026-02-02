Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Μετά την ήττα από τον Άρη Betsson με 102-95 το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι πολύ «βαρύ» και ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στα… σχοινιά και το μέλλον του στους «πράσινους» δεν είναι πλέον τόσο σίγουρο.

Μάλιστα, τα τουρκικά Μέσα έχουν ψηλά στα ρεπορτάζ τους την κατάσταση στο «τριφύλλι» και το τι μέλλει γενέσθαι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως αναφέρει το «HT Spor», τόσο στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό του, όσο και στην ιστοσελίδα του, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί από το «τριφύλλι». Ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος από τους συνεργάτες του.

«Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν. Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του σε είναι στην ατζέντα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.