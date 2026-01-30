sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και περίπου δύο μήνες δεν πείθει με την εικόνα του στη Euroleague, έχει πολλές κακές ήττες και σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι στη δύσκολη θέση να διαχειριστεί και να αντιστρέψει την κατάσταση στο τριφύλλι.

Στο εξωτερικό τα σενάρια για τον Τούρκο και το τι συμβαίνει είναι αρκετά, ενώ την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί όπως είναι λογικό αμφιβολίες τόσο για τον Τούρκο, όσο και για τους πράσινους. Από εκεί και πέρα, ο Ντονάτας Ουρμπόνας, μιλώντας στην εκπομπή Urbonus του Basketnews, τόνισε ότι ο Εργκίν Αταμάν δείχνει ακόμη να ψάχνεται ως προς τα σχήματα και τις επιλογές του και δυσκολεύεται, ενώ ο Παναθηναϊκός όσο περνάει ο καιρός μόνο φαβορί δεν λογίζεται για τη Euroleague.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό:

«Νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Αταμάν αμφιβάλλει. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά τα πρώτα τρία λεπτά, άλλαξε ολόκληρη την αρχική πεντάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ίδιο μοτίβο έχει φανεί και με βασικούς παίκτες όπως ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έχουν βρεθεί γρήγορα στον πάγκο.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία του Ματίας Λεσόρ, υπογραμμίζοντας ότι αυτή επηρεάζει καθοριστικά τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού. «Όταν δεν υπάρχει ο Λεσόρ, δεν είμαι τόσο σίγουρος για τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να κερδίσει ξανά την EuroLeague», σημείωσε, εξηγώντας ότι πριν από τη σεζόν θεωρούσε τον Παναθηναϊκό και τη Μονακό ξεκάθαρα φαβορί.

Σύμφωνα με τον Ουρμπόνας, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στον Λεσόρ, καθώς υπάρχουν ζητήματα με τον Σορτς, η απουσία του Κέντρικ Ναν για ένα διάστημα και η γενικότερη αβεβαιότητα στα σχήματα. «Βλέποντάς τους τώρα να παίζουν, με αυτή την κατάσταση, δεν έχω την ίδια αυτοπεποίθηση όπως πριν», ανέφερε.

Παρά τις επιφυλάξεις του, πάντως, ο Ουρμπόνας ξεκαθάρισε ότι το ταβάνι του Παναθηναϊκού παραμένει πολύ υψηλό. «Αρκεί απλώς να “πάρουν φωτιά” κάποια στιγμή. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τους έχουμε δει ακόμα πραγματικά ζεστούς, εκτός από ένα μικρό διάστημα με τον Φαρίντ», είπε, επισημαίνοντας ότι η ομάδα απέχει μόλις δύο νίκες από την κορυφή.

Το τελικό του συμπέρασμα είναι ότι, παρά τα σημερινά ερωτηματικά, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ανήκει στο γκρουπ των διεκδικητών. «Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης μόλις βρουν τις λύσεις», κατέληξε.

Euroleague
Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

