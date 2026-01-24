Ανακοίνωση στήριξης στον Αταμάν από την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης, με το ματς να σημαδεύεται και από τα υβριστικά συνθήματα εις βάρος του Εργκίν Αταμάν από τους Ισραηλινούς. Η πράσινη ΚΑΕ κατήγγειλε όσα συνέβησαν εντός αλλά και εκτός παρκέ, ενώ και ο ίδιος ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για το θέμα μετά το τέλος του αγώνα λέγοντας πως «κάποιος από το Τελ Αβίβ» του είπε να μην πάει στο Ισραήλ, αλλά ο ίδιος τον αγνόησε, όπως θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον.

Μια μέρα αργότερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, παρέμβαση για το περιστατικό του προπηλακισμού του προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας έκανε και η Ομοσπονδία μπάσκετ της πατρίδας του. Η «TBF» καταδίκασε τα υβριστικά συνθήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι ασυμβίβαστα με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού», ενώ παράλληλα κάλεσε και τη Euroleague να παρέμβει με τις απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες «ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων».

Kamuoyunun Bilgisine – Official Statement pic.twitter.com/FSY78RP1S3 — TBF (@TBF) January 23, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τον Αταμάν:

«Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πιστεύουμε στη ενωτική δύναμη του μπάσκετ και τονίζουμε ότι θα είμαστε πάντα οι ισχυρότεροι υποστηρικτές των αθλητών, των προπονητών και των διοικητικών στελεχών μας, οι οποίοι εκπροσωπούν με επιτυχία τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο οι αξίες μας, που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, να υπόκεινται σε επιθέσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα και τις ηθικές αξίες του αθλητισμού. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα άσχημα συνθήματα που απευθύνθηκαν στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός στην Euroleague, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού.

Καλούμε τη διοίκηση της Εuroleague να διερευνήσει διεξοδικά αυτό το σοβαρό περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του αθλητισμού, και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή των απαραίτητων πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων».