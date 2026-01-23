«Αυτό δεν είναι μπάσκετ…»: «Έβραζε» ο Αταμάν μετά το Μακάμπι – Παναθηναϊκός
Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μακάμπι, ξέσπασε κατά πάντων μετά τα όσα έγιναν με τον κόσμο των Ισραηλινών.
Κόλαφος ο Εργκίν Αταμάν και στις δηλώσεις του στο Euroleague TV μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μακάμπι (75-71) για την 24η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τούρκος τεχνικός ξέσπασε για τα όσα έγιναν πριν, μετά, αλλά και κατά την διάρκεια του αγώνα, τονίζοντας πως 10.000 οπαδοί τον προσέβαλλαν όλη την ώρα και κανείς δεν έκανε τίποτα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν
«Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε 9 τρίποντα και βάλαμε το ένα, αυτό είναι για το μπασκετικό κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, συγκρίνουμε το ΝΒΑ με την Ευρωλίγκα και λέμε συνεχώς πως η Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη λίγκα στον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ.
Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα που έρχονται στο ματς, σε περιμένουν στα αποδυτήρια και μετά σε όλη τη διάρκεια του ματς, για 40 λεπτά, σε προσβάλλουν άσχημα και κανείς δεν λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ.
Δεν θα ξανά συγκρίνω την Ευρωλίγκα με το ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Απλά κάνω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος που με την ομάδα μου κερδίσαμε στο παρελθόν τη Μακάμπι στα πλέι-οφ και πήγαμε στο Final-Four και κατακτήσαμε τον τίτλο, αυτό είναι το μόνο που κάνω.
Αν πιστεύετε πως είναι φυσιολογική η κατάσταση να με προσβάλλουν συνεχώς, όχι για μία στιγμή, και παντού 10 χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να κάνει κάτι ούτε οι διαιτητές ούτε οι κομισάριοι, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο».
