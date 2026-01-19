Κριτική σε Αταμάν: «Σε ομάδα με χαμηλότερο μπάτζετ δεν νομίζω ότι θα έκανε κάτι…»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν διανύει και το καλύτερο διάστημά του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Τούρκο προπονητή να βλέπει την ομάδα του να μην αποδίδει όπως θα ήθελε, ακόμη και απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικής και μοιραία να δέχεται σφοδρή κριτική.

Ακόμη και ο Ντονάτας Ουρμπόνας, στην εκπομπή Urbonus του Basketnews, αναφέρθηκε στον κόουτς Αταμάν, με αφορμή την τριετή ανανέωση συμβολαίου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με την Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός δημοσιογράφος ανέφερε πως ο Γιασικεβίτσιους είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και το απέδειξε σε βάθος χρόνου, πετυχαίνοντας «κάτι» με ομάδες όλων των επιπέδων, ενώ από την άλλη για τον κόουτς Αταμάν τόνισε μεταξύ άλλων πως «Αν έβαζα τον Αταμάν σε μια ομάδα με χαμηλότερο μπάτζετ, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκανε κάτι».

Αναλυτικά όσα ανέφερε για Γιασικεβίτσιους και Αταμάν

«Αυτό είναι τεράστιο deal. Τρία χρόνια για τη Φενέρμπαχτσε, που σημαίνει ότι είμαι εντάξει με το να έχει η ομάδα τον καλύτερο προπονητή της EuroLeague για άλλα τρία χρόνια. Αυτό ακούγεται ωραίο, έτσι δεν είναι; Η κατάταξή μου αλλάζει. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Μπορεί να είμαι προκατειλημμένος, μπορεί να είμαι από τη Λιθουανία, μπορεί να προέρχομαι από τη “σχολή” του Γιασικεβίτσιους. Ερχόμαστε επίσης από μια σεζόν που κατέκτησε την EuroLeague. Αλλά όταν κοιτάς το βιογραφικό του, είναι δύσκολο να το αγνοήσεις Δεν έκανε απλώς έξι Final Four στη σειρά. Το απέδειξε με ομάδες διαφορετικού επιπέδου. Πήρε τη Ζαλγκίρις στο Final Four – πότε ήταν η τελευταία φορά που μια “Σταχτοπούτα” έφτασε εκεί; Ίσως μόνο η Παρτιζάν το 2010. Μετά το έκανε με την Μπαρτσελόνα και τώρα με τη Φενέρμπαχτσε. Τις επέστρεψε στη δόξα.

Για μένα ο καλύτερος προπονητής είναι αυτός που, αν τον βάλεις σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague, ξέρεις ότι θα είναι ανταγωνιστική. Αν έβαζα τον Σάρας σε οποιαδήποτε ομάδα, θα ανέβαζε το επίπεδο όπως κανείς άλλος πριν. Αν έβαζα τον Αταμάν σε μια ομάδα με χαμηλότερο μπάτζετ, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκανε κάτι. Αν μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague, τότε θα έλεγα ο Αταμάν, λόγω τίτλων και τελικών. Αλλά το «καλύτερος προπονητής»».