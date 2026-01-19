Αταμάν: «Επικίνδυνη ομάδα η Μπασκόνια – Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν έστειλε γραπτή δήλωση στη Media Day πριν από τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια (20/1, 21:15) για την 23η αγωνιστική της Euroleague. O Τούρκος προπονητής δεν προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που ήταν στο TCA.

Όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Η Μπασκόνια είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Επίσης, χθες στην ACB League πέτυχε 130 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μανρέσα. Επομένως, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, ειδικά πάνω στους Φόρεστ και Καμπαρό, που είναι πολύ δραστήριοι. Είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους και δραστήριοι. Παίζουμε επίσης στην έδρα μας. Χρειαζόμαστε πόντους στον αιφνιδιασμό, πρέπει να παίξουμε ένα επιθετικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, για να μας δώσουν το πλεονέκτημα έδρας. Θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι», ανέφερε ο Αταμάν.

Η Euroleague όρισε τον Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο και τη δύσκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, μπαίνει σε ρυθμούς… διαβολοβδομάδας και μάλιστα σημαντικής, αφού κοντράρεται αρχικά με την Μπασκόνια και εν συνεχεία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη Euroleague να ανακοινώνει τους διαιτητές και να ορίζει στο ΟΑΚΑ τον Μεντί Νταφαλά.

Ο Γάλλος ρέφερι θα σφυρίξει το ματς στο ΟΑΚΑ με τους Βάσκους και μαζί του θα είναι οι Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία), σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει το «πρέπει» της νίκης για να μην χάσει κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία για τα play off και το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ντιφαλά και οι διαιτητές στο Ολυμπιακός – Μακάμπι

Ο Ντιφαλά είναι ένας από τους διαιτητές που σφυρίζει συχνά-πυκνά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο να είναι ο ρέφερι που ορίστηκε στα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του τριφυλλιού το 2024, όπου κατέκτησε και τον τίτλο, αφού ήταν στα δύο ματς των προημιτελικών με τη Μακάμπι, στον ημιτελικό με τη Φενέρ, αλλά και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από εκεί και πέρα, σχετικά με το ματς του Ολυμπιακού, την αναμέτρηση με τη Μακάμπι (19:15) ορίστηκαν να διευθύνουν τρεις Βαλκάνιοι, οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία).