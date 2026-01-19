Η Euroleague όρισε τον Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Ο Μεντί Ντιφαλά ορίστηκε στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, μετά την ήττα των πράσινων από την Μπάγερν στο Μόναχο.
- Έσπασε ρεκόρ στο αλκοτέστ – Ήταν «τύφλα» στο μεθύσι και έπεσε πάνω σε περιπολικό
- Θεσσαλονίκη: 38χρονος διέρρηξε 14 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες
- Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας
- Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο και τη δύσκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, μπαίνει σε ρυθμούς… διαβολοβδομάδας και μάλιστα σημαντικής, αφού κοντράρεται αρχικά με την Μπασκόνια και εν συνεχεία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη Euroleague να ανακοινώνει τους διαιτητές και να ορίζει στο ΟΑΚΑ τον Μεντί Νταφαλά.
Ο Γάλλος ρέφερι θα σφυρίξει το ματς στο ΟΑΚΑ με τους Βάσκους και μαζί του θα είναι οι Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία), σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει το «πρέπει» της νίκης για να μην χάσει κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία για τα play off και το πλεονέκτημα έδρας.
Ο Ντιφαλά και οι διαιτητές στο Ολυμπιακός – Μακάμπι
Ο Ντιφαλά είναι ένας από τους διαιτητές που σφυρίζει συχνά-πυκνά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο να είναι ο ρέφερι που ορίστηκε στα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του τριφυλλιού το 2024, όπου κατέκτησε και τον τίτλο, αφού ήταν στα δύο ματς των προημιτελικών με τη Μακάμπι, στον ημιτελικό με τη Φενέρ, αλλά και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Από εκεί και πέρα, σχετικά με το ματς του Ολυμπιακού, την αναμέτρηση με τη Μακάμπι (19:15) ορίστηκαν να διευθύνουν τρεις Βαλκάνιοι, οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία).
- Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
- Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
- Kόντρα στην Ιταλία για την πρόκριση στα ημιτελικά – Η προϊστορία εις βάρος της Ελλάδας
- Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
- Made in France στη Ligue 1: Η Μπρεστ έγραψε ιστορία με γαλλική ενδεκάδα, αλλά πλήρωσε ακριβά το ρίσκο
- Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
- Έβρισαν τον Ντίαθ οι συμπαίκτες του για το πέναλτι!
- Η Euroleague όρισε τον Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις