Η Euroleague όρισε τον Ντιφαλά στο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο και τη δύσκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, μπαίνει σε ρυθμούς… διαβολοβδομάδας και μάλιστα σημαντικής, αφού κοντράρεται αρχικά με την Μπασκόνια και εν συνεχεία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη Euroleague να ανακοινώνει τους διαιτητές και να ορίζει στο ΟΑΚΑ τον Μεντί Νταφαλά.

Ο Γάλλος ρέφερι θα σφυρίξει το ματς στο ΟΑΚΑ με τους Βάσκους και μαζί του θα είναι οι Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία), σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει το «πρέπει» της νίκης για να μην χάσει κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία για τα play off και το πλεονέκτημα έδρας.

Ο Ντιφαλά και οι διαιτητές στο Ολυμπιακός – Μακάμπι

Ο Ντιφαλά είναι ένας από τους διαιτητές που σφυρίζει συχνά-πυκνά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο να είναι ο ρέφερι που ορίστηκε στα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του τριφυλλιού το 2024, όπου κατέκτησε και τον τίτλο, αφού ήταν στα δύο ματς των προημιτελικών με τη Μακάμπι, στον ημιτελικό με τη Φενέρ, αλλά και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Από εκεί και πέρα, σχετικά με το ματς του Ολυμπιακού, την αναμέτρηση με τη Μακάμπι (19:15) ορίστηκαν να διευθύνουν τρεις Βαλκάνιοι, οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία).