Ευρωλίγκα: Ο Ντιφαλά… διάλεξε τους τρεις διαιτητές του τελικού (vid)

Ο Μεχντί Ντιφαλά φιλοξενήθηκε από το podcast «triplethreatshow» του «Amerikanos24» και δέχθηκε ένα ερώτημα σχετικά με τον τελικό του Final Four.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος διαιτητής κλήθηκε να διαλέξει τους τρεις διαιτητές που θα όριζε στον τελικό της Euroleague, εάν διεξαγόταν αυτή την περίοδο.

Η τριάδα που ο Ντιφαλά δήλωσε πως θα επέλεγε από όλους τους διαιτητές που σφυρίζουν στα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης, αποτελείται από τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Σάσα Πουκλ και Νταμίρ Γιαβόρ.

