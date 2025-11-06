Ευρωλίγκα: Ο Ντιφαλά… διάλεξε τους τρεις διαιτητές του τελικού (vid)
Ο γνωστός Γάλλος διαιτητής, Μεχντί Ντιφαλά, φιλοξενήθηκε σε podcast και απάντησε στο ποιους διαιτητές θα όριζε ο ίδιος αυτή τη στιγμή για να σφυρίζουν στον τελικό της Ευρωλίγκας.
Ο Μεχντί Ντιφαλά φιλοξενήθηκε από το podcast «triplethreatshow» του «Amerikanos24» και δέχθηκε ένα ερώτημα σχετικά με τον τελικό του Final Four.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος διαιτητής κλήθηκε να διαλέξει τους τρεις διαιτητές που θα όριζε στον τελικό της Euroleague, εάν διεξαγόταν αυτή την περίοδο.
Η τριάδα που ο Ντιφαλά δήλωσε πως θα επέλεγε από όλους τους διαιτητές που σφυρίζουν στα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης, αποτελείται από τους Ιλία Μπελόσεβιτς, Σάσα Πουκλ και Νταμίρ Γιαβόρ.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
