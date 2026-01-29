Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ – Αυτό είναι το κλειδί κόντρα στη Βιλερμπάν»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, αλλά και για την απουσία του Κέντρικ Ναν.
Ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος αύριο (30/1, 21:45) με τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, με την ομάδα να αναχωρεί για τη Γαλλία. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι θα είναι πολύ σημαντικό πως θα κινηθούν επιθετικά οι Πράσινοι χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Εργκίν Αταμάν:
«Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό.
Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν.
Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά.
Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά. Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν. Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα.
Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Ουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει, τους ψηλούς που είναι αθλητικοί.
Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση επίθεση, χωρίς τον Ναν πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στο fast break».
