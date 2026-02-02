sports betsson
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Αταμάν για την ήττα από τον Άρη και το δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ – Χωρίς Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 02 Φεβρουαρίου 2026, 20:30

Αταμάν για την ήττα από τον Άρη και το δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ – Χωρίς Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ήττα από τον Άρη, αλλά και το επικείμενου παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, για τη Euroleague.

Ψύχραιμος και αισιόδοξος για τη συνέχεια εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μία μέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη και ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ (3/2, 21:15) για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής των «πράσινων» ξεκαθάρισε πως οι στόχοι της ομάδας παραμένουν ίδιοι, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του ματς με τη «Βασίλισσα» αλλά και στην απουσία του Κέντρικ Ναν.

Όσα είπε ο Αταμάν:

«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι, φυσικά, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί απέχουμε μόλις μία νίκη από τον στόχο της σεζόν μας και βρισκόμαστε μόλις μία νίκη πίσω από τη Ρεάλ, την οποία νικήσαμε στη Μαδρίτη. Βεβαίως, αύριο αντιμετωπίζουμε και πάλι κάποια προβλήματα, καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί. Είναι ένας από τους βασικούς παίκτες του επιθετικού μας συστήματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι με την ενέργειά μας, την άμυνά μας και τη στήριξη όλων των φιλάθλων μας, θα βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στη θέση της βαθμολογίας που μας αξίζει.

Επίσης, θα ήθελα να πω στους φιλάθλους μας ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για αυτή τη “διαβολοβδομάδα”, στην οποία κάθε παιχνίδι θα είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να πω ότι λυπάμαι για τη χθεσινή ήττα από τον Άρη, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, μετά από έναν αγώνα EuroLeague, ειδικά όταν υπάρχουν σημαντικοί τραυματισμοί, πολλοί παίκτες παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης. Δεν είναι εύκολο να παίζεις κάθε παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο, όμως η ομάδα πάλεψε μέχρι τα τελευταία λεπτά της παράτασης χθες.

Πρέπει επίσης να δώσουμε τα εύσημα στον Άρη, γιατί έπαιξε πολύ επιθετικά και δημιούργησε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όπως μπορεί να δει ο καθένας στη EuroLeague, αλλά και αν κοιτάξει κανείς τις βαθμολογίες στην ACB League, στο τουρκικό πρωτάθλημα και σε άλλα πρωταθλήματα, πολλές ομάδες γνωρίζουν αρκετές ήττες κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Η ομάδα μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας χάσει συνολικά μόλις τρία παιχνίδια. Την πρώτη χρονιά, η ομάδα αυτή έχασε μόνο ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου, απέναντι στον Άρη στην έδρα της. Επομένως, τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με τους στόχους μας. Καταλαβαίνω ότι οι φίλαθλοι θέλουν να κερδίζουμε κάθε φορά, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός και κάποιες φορές συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Για αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, έχουμε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της σεζόν μας, που είναι να τερματίσουμε στις πρώτες τέσσερις θέσεις και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, όπως έχουμε κάνει και τα τελευταία δύο χρόνια», κατέληξε ο Αταμάν

Οριστικά εκτός και από το ματς με την Ρεάλ ο Κέντρικ Ναν

Όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν σε ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Αμερικανός δεν θα αγωνιστεί ούτε με την «Βασίλισσα» με τους πράσινους να πρέπει να βρουν και πάλι λύσεις χωρίς τον πιο ταλαντούχο επιθετικά παίκτη του.

Ο Ναν μετράει φέτος 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2.9 λάθη ανά 29’53” σε 21 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και αυτοί οι αριθμοί θα λείψουν από τους πράσινους στο δύσκολο ματς με τη Ρεάλ

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
