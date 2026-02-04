Αταμάν στους δημοσιογράφους έξω από τα αποδυτήρια: «Συνεχίστε να γράφετε…»
Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν, τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, που περίμεναν έξω από τα αποδυτήρια, μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Με τους δημοσιογράφους τα έβαλε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τούρκος προπονητής, που δέχεται έντονη κριτική τις τελευταίες εβδομάδες για τις μέτριες έως απογοητευτικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος του παιχνιδιού τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, που περίμεναν έξω από τα «πράσινα» αποδυτήρια.
«Λατρεύω αυτά που γράφουν τα media. Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα, καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής, εμφανώς εκνευρισμένος.
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου»
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν είχε ακυρώσει τη media day πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο flash interview μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ανέφερε: «Ήμασταν πάρα πολύ μαχητικοί, παίξαμε εκπληκτική άμυνα.
Πιθανόν να μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά στο τέλος κουραστήκαμε και κάναμε κάποια κρίσιμα λάθη αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε σήμερα ειδικά με τη μαχητικότητα που είχαμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για το χαρακτήρα τους.
Έχουμε κερδίσει δύο φορές τη Ρεάλ Μαδρίτης και είμαστε στους ίδιους βαθμούς με αυτή, στόχος μας να συνεχίσουμε και να είμαστε στην 6δα ή στην 4δα, θα δούμε».
