Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού και τη νίκη του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Σε μία μέρα (3/2) διεξήχθη σχεδόν ολόκληρη η 26η αγωνιστική της regular season της Euroleague. Οι εννιά από τους δέκα αγώνες δηλαδή, καθώς το Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν είναι προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη (4/2, 21:30).
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Ντουμπάι και ηττήθηκε από την ομάδα του Φίλιπ Πετρούσεφ με σκορ 108 -98 στην παράταση. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 16-9, ενώ η Ντουμπάι ανέβηκε στο 12-14.
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλη νίκη, επικρατώντας στο τέλος με σκορ 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης και ανεβαίνοντας στο 16-10, με τη «Βασίλισσα» να έχει το ίδιο ρεκόρ.
Η 26η αγωνιστική της Euroleague:
Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (παρ.)
Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μονακό 104-87
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ 87-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 95-93
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 78-82
Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν 4/2 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 5/2 στις 18:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 5/2 στις 21:00
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 5/2 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 5/2 στις 21:30
Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
