Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα»

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ηττήθηκε από την Ντουμπάι με 108-98 στην παράταση, για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν πήρε σωστές επιλογές στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτό που τους πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι πίστεψαν στη νίκη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Στη εισαγωγική του τοποθέτηση για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ντουμπάι για τη νίκη. Έπαιξαν καλά σήμερα. Έχουν σπουδαίο επιθετικό ταλέντο και εμείς έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα, αν θέλαμε να κερδίσουμε. Στο τέλος φυσικά, στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο παίξαμε πολύ καλύτερα.

Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι, αλλά πήραμε μία-δύο πολύ βιαστικές αποφάσεις. Παρόλο που είχαμε την τελευταία επίθεση και οι δύο ομάδες ήταν στο bonus, πήραμε ένα μαρκαρισμένο σουτ του Ντόρσεϊ και ένα ακόμα από τον Φουρνιέ και δεν ήταν οι καλύτερες αποφάσεις για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Με το εύστοχο τρίποντο του Φουρνιέ οδηγηθήκαμε στην παράταση αλλά εκεί, μετά το πρώτο τρίποντο του Γουόκαπ τα κάναμε όλα λάθος.

Όλα τα σουτ, όλες οι επιλογές που είχαμε ήταν υπό πίεση. Τα χάσαμε όλα και προφανώς ταυτόχρονα η Ντουμπάι βρήκε αυτοπεποίθηση με τους πολύ ταλαντούχους επιθετικά παίκτες που έχει και χάσαμε. Είναι εντάξει, είναι μια ήττα εκτός έδρας. Μας πλήγωσε γιατί πιστέψαμε στη νίκη, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Για το ποιες ήταν οι αποφάσεις που στέρησαν τη νίκη από τον Ολυμπιακό στην παράταση: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν. Οι προπονητές παίρνουν τις αποφάσεις μετά τα τάιμ-άουτ. Ταλαντούχοι παίκτες που έχουμε, όπως ο Φουρνιέ ή ο Ντόρσεϊ, ή ένα λάθος του Βεζένκοφ μετά από αμυντικό ριμπάουντ, νομίζω ότι καθόρισαν το παιχνίδι. Μερικές φορές έχει να κάνει απλά με το εάν βάζεις ένα σουτ ή αν το χάνεις. Δεν μπορώ να παραπονεθώ στους παίκτες μου. Παίρνουν αποφάσεις και επιλογές, σουτάρουν και μπορεί να το χάσουν. Είναι εντάξει. Δεν μπορώ να παραπονεθώ για αυτό».

Για το τι μπορούσε να κάνει διαφορετικά στην παράταση: «Προφανώς, όταν χάνεις ένα παιχνίδι σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι το μπάσκετ, ένα παιχνίδι λαθών. Ξεκινήσαμε την παράταση με τρίποντο του Γουόκαπ και έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Δεχθήκαμε δύο βολές από τον Ράιτ και μετά δύο σουτ από τον Μπέικον και αμέσως μπήκαμε σε δύσκολη κατάσταση και έκτοτε κάθε σουτ που πήραμε ήταν υπό πίεση», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.