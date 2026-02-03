sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 22:11
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα»
Μπάσκετ 03 Φεβρουαρίου 2026, 22:52

Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο τι πήγε λάθος και ηττήθηκε ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι, ενώ ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα τούς πλήγωσε όλους γιατί πίστεψαν στη νίκη.

Σύνταξη
Vita.gr
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ηττήθηκε από την Ντουμπάι με 108-98 στην παράταση, για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν πήρε σωστές επιλογές στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτό που τους πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι πίστεψαν στη νίκη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Στη εισαγωγική του τοποθέτηση για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ντουμπάι για τη νίκη. Έπαιξαν καλά σήμερα. Έχουν σπουδαίο επιθετικό ταλέντο και εμείς έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα, αν θέλαμε να κερδίσουμε. Στο τέλος φυσικά, στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο παίξαμε πολύ καλύτερα.

Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι, αλλά πήραμε μία-δύο πολύ βιαστικές αποφάσεις. Παρόλο που είχαμε την τελευταία επίθεση και οι δύο ομάδες ήταν στο bonus, πήραμε ένα μαρκαρισμένο σουτ του Ντόρσεϊ και ένα ακόμα από τον Φουρνιέ και δεν ήταν οι καλύτερες αποφάσεις για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Με το εύστοχο τρίποντο του Φουρνιέ οδηγηθήκαμε στην παράταση αλλά εκεί, μετά το πρώτο τρίποντο του Γουόκαπ τα κάναμε όλα λάθος.

Όλα τα σουτ, όλες οι επιλογές που είχαμε ήταν υπό πίεση. Τα χάσαμε όλα και προφανώς ταυτόχρονα η Ντουμπάι βρήκε αυτοπεποίθηση με τους πολύ ταλαντούχους επιθετικά παίκτες που έχει και χάσαμε. Είναι εντάξει, είναι μια ήττα εκτός έδρας. Μας πλήγωσε γιατί πιστέψαμε στη νίκη, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ», ανέφερε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Για το ποιες ήταν οι αποφάσεις που στέρησαν τη νίκη από τον Ολυμπιακό στην παράταση: «Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οι παίκτες τις παίρνουν. Οι προπονητές παίρνουν τις αποφάσεις μετά τα τάιμ-άουτ. Ταλαντούχοι παίκτες που έχουμε, όπως ο Φουρνιέ ή ο Ντόρσεϊ, ή ένα λάθος του Βεζένκοφ μετά από αμυντικό ριμπάουντ, νομίζω ότι καθόρισαν το παιχνίδι. Μερικές φορές έχει να κάνει απλά με το εάν βάζεις ένα σουτ ή αν το χάνεις. Δεν μπορώ να παραπονεθώ στους παίκτες μου. Παίρνουν αποφάσεις και επιλογές, σουτάρουν και μπορεί να το χάσουν. Είναι εντάξει. Δεν μπορώ να παραπονεθώ για αυτό».

Για το τι μπορούσε να κάνει διαφορετικά στην παράταση: «Προφανώς, όταν χάνεις ένα παιχνίδι σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι το μπάσκετ, ένα παιχνίδι λαθών. Ξεκινήσαμε την παράταση με τρίποντο του Γουόκαπ και έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Δεχθήκαμε δύο βολές από τον Ράιτ και μετά δύο σουτ από τον Μπέικον και αμέσως μπήκαμε σε δύσκολη κατάσταση και έκτοτε κάθε σουτ που πήραμε ήταν υπό πίεση», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»
Euroleague 03.02.26

«Σε επαφές με Γιαμπουσέλε η Χάποελ – Αν δεν τον πάρει, θα κινηθεί για τον Χέιζ-Ντέιβις»

Το ισραηλινό Sport5 μιλά για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ αν δεν έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές θα κινηθεί και για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Σύνταξη
Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός
Euroleague 03.02.26

Κρίσιμες ώρες για Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις στο NBA, παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός

Στο NBA μετράνε αντίστροφα για την trade deadline και οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι δύο από τους παίκτες που θα απασχολήσουν, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Σύνταξη
«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»
Euroleague 03.02.26

«Ποιο είναι το κόστος ενός πιθανού… διαζυγίου του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε μεγάλη πίεση στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του με το τριφύλλι και η αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 22:47

Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Τέσσερις νεκροί μετανάστες

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση σημειώθηκε σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε αλλοδαπούς - Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 4 νεκροί ενώ διασώθηκαν 24 άτομα - Τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: «Μακάρι να ήξερα» λέει η μητέρα του 27χρονου – Στο Ανθρωποκτονιών για κατάθεση η αρραβωνιαστικιά του
Ελλάδα 03.02.26

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει έτσι» λέει η μητέρα του 27χρονου – Κρίσιμη η κατάθεση της μνηστής του

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα» σημείωσε η μητέρα του 27χρονου, που ανέφερε ότι περίμενε κάποιο μήνυμα από τους απαγωγείς του γιου της.

Σύνταξη
Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα
Πολιτική 03.02.26

Άρχισαν τα όργανα στη Νέα Αριστερά – Πως οι αποχωρήσεις επηρεάζουν το μέλλον του πολιτικού φορέα

Συνέβη τελικά το αναμενόμενο, ήτοι οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά. Και αν κάποιοι λοιδορούν το γεγονός ότι ανάμεσά στους αποχωρήσαντες είναι ο Νίκος Μπίστης που τον θεωρούσαν «γυρολόγο», ο κύκλος των αποχωρήσεων ίσως απλώς να άνοιξε τώρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας
Relationsex 03.02.26

Ο έρωτας μετριέται σε χρόνια; Τι δείχνουν τα δεδομένα για τη διαφορά ηλικίας

Η ηλικία μπορεί να μοιάζει με απλή λεπτομέρεια στις σχέσεις, όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι επηρεάζει βαθιά το ποιον ερωτευόμαστε, πόσο διαρκούν οι γάμοι και πόσο ευτυχισμένα είναι τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία
Διπλωματία 03.02.26

Δένδιας και Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ θα συζητήσουν εξοπλιστικά και στρατηγική αμυντική συνεργασία

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά και οι διεθνείς εξελίξεις είναι στην ατζέντα του ραντεβού Δένδια - Χέγκσεθ στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Κρίμα κι άδικο, η Εθνική πόλο έχασε στα πέναλτι, πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Εθνική πόλο, όμως ηττήθηκε 12-11 στα πέναλτι από την πανίσχυρη Ουγγαρία και θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

