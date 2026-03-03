Κεντρική στρατηγική του Γιάννη Αλαφούζου είναι ότι ο νέος αγωνιστικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, θα επιμείνει ελληνικά. Οι πωλήσεις με ποσά-ρεκόρ των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη το καλοκαίρι του 2025 και οι επιτυχημένες μεταγραφές των Ανδρέα Τεττέη, Παύλου Παντελίδη και Σωτήρη Κοντούρη τον Ιανουάριο του 2026, δικαιώνουν την κατεύθυνση που έχει δώσει στους συνεργάτες του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ.

Προφανώς, το διαβατήριο δεν θα είναι το αποκλειστικό κριτήριο για έναν παίκτη. Άλλωστε, στο ποδόσφαιρο προέχει η αξία και έπονται τα υπόλοιπα. Αλλά στην ελληνική αγορά υπάρχουν νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν προοπτική να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άρεσε πρόσφατα στους ανθρώπους του Τριφυλλιού, είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας του Ατρομήτου. Η θετική γνώμη που είχαν για τον 22χρονο στράικερ μέλη της διοίκησης του Παναθηναϊκού, παγιώθηκε στην ισοπαλία 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων στο Περιστέρι στις 25/1/2026. Ο Τσαντίλας έπαιξε βασικός για 70 λεπτά και ταλαιπώρησε τους αμυντικούς του Τουμπά και Ίνγκασον, οι οποίοι έχασαν πολλές μονομαχίες.

Ο Τσαντίλας λαμβάνει εμπιστοσύνη στον Ατρόμητο και φέτος έχει 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, αλλά με χρόνο 1.392 λεπτών. Ο νεαρός στράικερ έχει σκοράρει έξι γκολ, από τρία σε κάθε διοργάνωση.

Το «In» έμαθε ότι άνθρωπος από το Τριφύλλι προσέγγισε τους Περιστεριώτες και ρώτησε για τον Τσαντίλα, διαπιστώνοντας ότι οι απαιτήσεις τους θεωρούνται λογικές. Το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι ότι στο τέλος της σεζόν 2025-2026, ο Παναθηναϊκός θα πουλήσει τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον Μίλος Πάντοβιτς, αφού αμφότεροι δεν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός προπονητής θα στηριχτεί στον Ανδρέα Τεττέη που εντυπωσιάζει και στον Σίριλ Ντέσερς, ενώ θα χρειαστεί άλλον έναν στράικερ για το «9».

Ο Τσαντίλας θα μπορούσε να καλύψει αυτό τον ρόλο, αφού έχει εμπειρία από τον Ατρόμητο και μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Εξυπακούεται πως η απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού, αλλά η ιδέα έχει ήδη συζητηθεί.

Ένα όνομα που συζητείται εδώ και μήνες στο «πράσινο» στρατόπεδο είναι του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Ο 24χρονος δεξιός μπακ πραγματοποιεί την πιο παραγωγική σεζόν του με τον Λεβαδειακό, σε μία σταθερά ανοδική καριέρα. Ο Τσάπρας έχει παίξει φέτος σε 23 παιχνίδια στη Stoiximan Super League, έχει σκοράρει ένα γκολ και έχει μοιράσει 8 ασίστ σε 2.070 λεπτά. Επίσης, έχει πέντε αγώνες στο Κύπελλο, στο οποίο ο Λεβαδειακός αποκλείστηκε στα ημιτελικά, στη σημαντικότερη διάκριση του στη διοργάνωση για τέσσερις δεκαετίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να κλείσει άμεσα τον Τσάπρα, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σχέση των ιδιοκτητών των δύο ΠΑΕ. Ο Μπενίτεθ έχει εγκρίνει από τον Δεκέμβριο το προφίλ του Τσάπρα, κάτι που δεν συνέβη με τους άλλους δύο παίκτες οι οποίοι ξεχωρίζουν φέτος με τον Λεβαδειακό, τον αριστερό μπακ, Μάριο Βήχο και τον κεντρικό μέσο, Ιωάννη Κωστή.