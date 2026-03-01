sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 21:59

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Η ήττα του Λεβαδειακού το Σάββατο ήταν ένα δώρο που δεν μπορούσε να πάει χαμένο! Ο Παναθηναϊκός ήθελε να ανέβει στην τετράδα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και τα κατάφερε, νικώντας 3-1 τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Πλέον, είναι ισοβάθμος στην 4η θέση, αλλά μπορεί να μείνει μόνος την Τετάρτη, εφόσον επικρατήσει του ΟΦΗ την Τετάρτη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο εξ’ αναβολής ματς της πρεμιέρας.

Μετά την πρόκριση της Πέμπτης και τα εξαντλητικά 120 λεπτά απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, το ζητουμενο για το Τριφύλλι ήταν οι τρεις βαθμοί. Ο σκοπός εκπληρώθηκε, παρότι υπήρξαν στιγμές στο ματς που όλα κρίθηκαν στο όριο. Ωστόσο, ο Μπενίτεθ ξεκούρασε τους πιο καταπονημένους παίκτες, έδωσε χρόνο σε άλλους και κέρδισε και άλλο χρόνο για να εξελίξει την ομάδα του.

Ο Ταμπόρδα και ο Τεττέη στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχαν τα νικητήρια γκολ, ενώ έδωσαν και αύρα στους συμπαίκτες τους σε ένα τάιμινγκ που ο Άρης είχε την υπεροχή. Οι δύο άσσοι είναι οι game changers του Παναθηναϊκού στον δεύτερο γύρο.

Όσο για τον Άρη, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου, έφυγε άπρακτος από την Αθήνα, αλλά έδειξε σφυγμό. Γιατί δεν έχασε με κάτω τα χέρια, αντέδρασε μετά το 2-0 και αν είχε τις λεπτομέρειες υπέρ του, θα μπορούσε να ισοφαρίσει. Από την άλλη, ο Ούγγρος Μπόγκναρ άφησε τις δύο ομάδες με παράπονα, αφού σίγουρα οι αποφάσεις του θα συζητηθούν.

Στο 9′ ο Τσέριν σέντραρε χαμηλά από δεξιά, ο Τσέριν στο πρώτο δοκάρι γύρισε τη μπάλα και στο δεύτερο ήρθε ο επερχόμενος Χάβι να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, που συνηθίζει να προηγείται νωρίς στα τελευταία παιχνίδια του.

Αλλά πάλι παραλίγο να δεχτεί την ισοφάριση από στατική φάση. Στο 26′ ο Πέρεθ εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, οι Παντελίδης και Κοντούρης δεν μπόρεσαν να διώξουν με κεφαλιές και ο Καντεβέρε έκανε ένα εντυπωσιακό ψαλίδι, όμως το σουτ χτύπησε στο κάθετο δοκάρι του Λαφόν.

Ο Άρης κέρδισε μία ανούσια υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Παναθηναϊκός διεύρυνε το προβάδισμα του. Ο Τζούρισιτς και ο Κυριακόπουλος συνεργάστηκαν αριστερά, ο Σέρβος σέντραρε χαμηλά στο πέναλτι και εκεί ο Ταμπόρδα με ωραίο πλασέ στη γωνία, σκόραρε.

Αλλά ο Άρης τελικά μείωσε στο 72′. Από συνεχόμενες κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Ράσιτς στη γραμμή της περιοχής και αυτός με ευθύβολο σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η φάση άρχισε από χτύπημα του Αλφαρέλα στο πρόσωπο του Κοντούρη, όμως παρά τη διαφωνία στο VAR, o Ούγγρος κατακύρωσε το γκολ.

Οι παίκτες του Μπενίτεθ «πάγωσαν» και θα το πλήρωναν με την ισοφάριση, αλλά ο Αλφαρέλα στο 77′ πλάσαρε άουτ μπαίνοντας από αριστερά στην περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε με την είσοδο του Τεττέη και βρήκε τρίτο γκολ. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Φαμπιάνο έσπρωξε τον Τεττέη πάνω στον Αθανασιάδη που έχασε τη μπάλα, αυτή στρώθηκε στον Τεττέη και εκείνος απλώς πλάσαρε σε κενή εστία! Οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ του Τεττέη στον Αθανασιάδη, αλλά το VAR συμφώνησε με τον ρέφερι.

Στο 85′ από μία φαινομενικά χαμένη μπαλιά, ο Καντεβέρε πρόλαβε τον Γεντβάι και γύρισε στην περιοχή, ο Λαφόν πήγε να μπλοκάρει και έχασε τη μπάλα χωρίς πίεση, πήγε να μπλοκάρει τη μπάλα και έριξε στο έδαφος τον Αλφαρέλα, ενώ στη συνέχεια με τον γκολκίπερ του Τριφυλλιού εξουδετερωμένο, ο Κουαμέ πλάσαρε άουτ.

Παίκτες και άνθρωποι του Άρη από τον πάγκο ζήτησαν πέναλτι, αλλά ο Ούγγρος έδειξε «παίζεται» και είχε τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν έντονα και ο Μπόγκναρ απέβαλλε μέλος της αποστολής των φιλοξενούμενων.

Ο MVP: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Σε ένα κρίσιμο σημείο που ο Άρης πίεζε, πέτυχε δεύτερο γκολ και από δική του εκτέλεση, ακολούθησε το 3-1.

ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ: Λαφόν και Αθανασιάδης έκαναν από ένα ολέθριο λάθος. Ο πρώτος παραλίγο με ένα ανόητο πέναλτι με το ματς στο 3-1 και ενώ έχασε τη μπάλα και ο δεύτερος, γιατί από δική του κακή εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρίτο γκολ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σύντομο διάστημα από τη χαμένη ευκαιρία του Αλφαρέλα μέχρι το 3-1. Αντί για ισοπαλία, το ματς πήγε ξανά στα δύο γκολ διαφορά.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τάμας Μπόγκναρ από την Ουγγαρία άφησε το παιχνίδι να εξελιχτεί, σφυρίζοντας λίγο και με περιορισμένη χρήση της κίτρινης κάρτα. Αυτό βοήθησε να έχει ρυθμό και να μην διακόπτεται συνέχεια. Όταν η Κούλσκαρ διαφώνησε στο γκολ του Άρη βλέποντας επιθετικό φάουλ, εκείνος επέμεινε στην αρχική υπόδειξη του μετά την ανασκόπηση.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Η κυρία Καταλίν Άννα Κούλσκαρ από την Ουγγαρία, διαφώνησε στο 2-1 με τον Μπόγκναρ, καλώντας για ανασκόπηση για χτύπημα του Αλφαρέλα στον Κοντούρη, πριν σουτάρει ο Ράσιτς. Αντιθέτως, παρά τις φωνές από τον Άρη, η κυρία Κούλσκαρ συμφώνησε ότι δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τεττέη στον Αθανασιάδη στο 2-1, ούτε πέναλτι στην ανατροπή του Λαφόν στον Αλφαρέλα στο 85′.

ΣΚΟΡΕΡ: Ερνάντεθ 9′, Ταμπόρδα 65′, Τεττέη 81′ / Ράσιτς 72′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Αντίνο (57′ Ταμπόρδα), Παντελίδης (57′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (79′ Τεττέη).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης, Φαντιγκά (60′ λ.τ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης (46′ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83′ Κουαμέ).

Κόσμος
Διάγγελμα Τραμπ για Ιράν – «Παραδώστε τα όπλα ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο»

Διάγγελμα Τραμπ για Ιράν – «Παραδώστε τα όπλα ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο»

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
