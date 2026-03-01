Η ήττα του Λεβαδειακού το Σάββατο ήταν ένα δώρο που δεν μπορούσε να πάει χαμένο! Ο Παναθηναϊκός ήθελε να ανέβει στην τετράδα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και τα κατάφερε, νικώντας 3-1 τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Πλέον, είναι ισοβάθμος στην 4η θέση, αλλά μπορεί να μείνει μόνος την Τετάρτη, εφόσον επικρατήσει του ΟΦΗ την Τετάρτη στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο εξ’ αναβολής ματς της πρεμιέρας.

Μετά την πρόκριση της Πέμπτης και τα εξαντλητικά 120 λεπτά απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, το ζητουμενο για το Τριφύλλι ήταν οι τρεις βαθμοί. Ο σκοπός εκπληρώθηκε, παρότι υπήρξαν στιγμές στο ματς που όλα κρίθηκαν στο όριο. Ωστόσο, ο Μπενίτεθ ξεκούρασε τους πιο καταπονημένους παίκτες, έδωσε χρόνο σε άλλους και κέρδισε και άλλο χρόνο για να εξελίξει την ομάδα του.

Ο Ταμπόρδα και ο Τεττέη στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχαν τα νικητήρια γκολ, ενώ έδωσαν και αύρα στους συμπαίκτες τους σε ένα τάιμινγκ που ο Άρης είχε την υπεροχή. Οι δύο άσσοι είναι οι game changers του Παναθηναϊκού στον δεύτερο γύρο.

Όσο για τον Άρη, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου, έφυγε άπρακτος από την Αθήνα, αλλά έδειξε σφυγμό. Γιατί δεν έχασε με κάτω τα χέρια, αντέδρασε μετά το 2-0 και αν είχε τις λεπτομέρειες υπέρ του, θα μπορούσε να ισοφαρίσει. Από την άλλη, ο Ούγγρος Μπόγκναρ άφησε τις δύο ομάδες με παράπονα, αφού σίγουρα οι αποφάσεις του θα συζητηθούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Στο 9′ ο Τσέριν σέντραρε χαμηλά από δεξιά, ο Τσέριν στο πρώτο δοκάρι γύρισε τη μπάλα και στο δεύτερο ήρθε ο επερχόμενος Χάβι να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, που συνηθίζει να προηγείται νωρίς στα τελευταία παιχνίδια του.

Αλλά πάλι παραλίγο να δεχτεί την ισοφάριση από στατική φάση. Στο 26′ ο Πέρεθ εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, οι Παντελίδης και Κοντούρης δεν μπόρεσαν να διώξουν με κεφαλιές και ο Καντεβέρε έκανε ένα εντυπωσιακό ψαλίδι, όμως το σουτ χτύπησε στο κάθετο δοκάρι του Λαφόν.

Ο Άρης κέρδισε μία ανούσια υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Παναθηναϊκός διεύρυνε το προβάδισμα του. Ο Τζούρισιτς και ο Κυριακόπουλος συνεργάστηκαν αριστερά, ο Σέρβος σέντραρε χαμηλά στο πέναλτι και εκεί ο Ταμπόρδα με ωραίο πλασέ στη γωνία, σκόραρε.

Αλλά ο Άρης τελικά μείωσε στο 72′. Από συνεχόμενες κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Ράσιτς στη γραμμή της περιοχής και αυτός με ευθύβολο σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η φάση άρχισε από χτύπημα του Αλφαρέλα στο πρόσωπο του Κοντούρη, όμως παρά τη διαφωνία στο VAR, o Ούγγρος κατακύρωσε το γκολ.

Οι παίκτες του Μπενίτεθ «πάγωσαν» και θα το πλήρωναν με την ισοφάριση, αλλά ο Αλφαρέλα στο 77′ πλάσαρε άουτ μπαίνοντας από αριστερά στην περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός αφυπνίστηκε με την είσοδο του Τεττέη και βρήκε τρίτο γκολ. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Φαμπιάνο έσπρωξε τον Τεττέη πάνω στον Αθανασιάδη που έχασε τη μπάλα, αυτή στρώθηκε στον Τεττέη και εκείνος απλώς πλάσαρε σε κενή εστία! Οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ του Τεττέη στον Αθανασιάδη, αλλά το VAR συμφώνησε με τον ρέφερι.

Στο 85′ από μία φαινομενικά χαμένη μπαλιά, ο Καντεβέρε πρόλαβε τον Γεντβάι και γύρισε στην περιοχή, ο Λαφόν πήγε να μπλοκάρει και έχασε τη μπάλα χωρίς πίεση, πήγε να μπλοκάρει τη μπάλα και έριξε στο έδαφος τον Αλφαρέλα, ενώ στη συνέχεια με τον γκολκίπερ του Τριφυλλιού εξουδετερωμένο, ο Κουαμέ πλάσαρε άουτ.

Παίκτες και άνθρωποι του Άρη από τον πάγκο ζήτησαν πέναλτι, αλλά ο Ούγγρος έδειξε «παίζεται» και είχε τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν έντονα και ο Μπόγκναρ απέβαλλε μέλος της αποστολής των φιλοξενούμενων.

Ο MVP: Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Σε ένα κρίσιμο σημείο που ο Άρης πίεζε, πέτυχε δεύτερο γκολ και από δική του εκτέλεση, ακολούθησε το 3-1.

ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ: Λαφόν και Αθανασιάδης έκαναν από ένα ολέθριο λάθος. Ο πρώτος παραλίγο με ένα ανόητο πέναλτι με το ματς στο 3-1 και ενώ έχασε τη μπάλα και ο δεύτερος, γιατί από δική του κακή εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρίτο γκολ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σύντομο διάστημα από τη χαμένη ευκαιρία του Αλφαρέλα μέχρι το 3-1. Αντί για ισοπαλία, το ματς πήγε ξανά στα δύο γκολ διαφορά.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τάμας Μπόγκναρ από την Ουγγαρία άφησε το παιχνίδι να εξελιχτεί, σφυρίζοντας λίγο και με περιορισμένη χρήση της κίτρινης κάρτα. Αυτό βοήθησε να έχει ρυθμό και να μην διακόπτεται συνέχεια. Όταν η Κούλσκαρ διαφώνησε στο γκολ του Άρη βλέποντας επιθετικό φάουλ, εκείνος επέμεινε στην αρχική υπόδειξη του μετά την ανασκόπηση.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Η κυρία Καταλίν Άννα Κούλσκαρ από την Ουγγαρία, διαφώνησε στο 2-1 με τον Μπόγκναρ, καλώντας για ανασκόπηση για χτύπημα του Αλφαρέλα στον Κοντούρη, πριν σουτάρει ο Ράσιτς. Αντιθέτως, παρά τις φωνές από τον Άρη, η κυρία Κούλσκαρ συμφώνησε ότι δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τεττέη στον Αθανασιάδη στο 2-1, ούτε πέναλτι στην ανατροπή του Λαφόν στον Αλφαρέλα στο 85′.

ΣΚΟΡΕΡ: Ερνάντεθ 9′, Ταμπόρδα 65′, Τεττέη 81′ / Ράσιτς 72′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (Σισοκό), Τσέριν (88′ Μπακασέτας), Αντίνο (57′ Ταμπόρδα), Παντελίδης (57′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (79′ Τεττέη).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Aθανασιάδης, Φαντιγκά (60′ λ.τ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46′ Τεχέρο), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης (46′ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83′ Κουαμέ).