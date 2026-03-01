Παναθηναϊκός-‘Αρης: Ο Κοντούρης έκανε το θέατρο της χρονιάς

Το θέατρο της χρονιάς έκανε ο Κοντούρης στο 79’, πριν από το γκολ του Αρη στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό. Ο Αρης σκόραρε στο 73’ με τον Ράστιτς, μειώνοντας 2-1, όμως η Κούλτσαρ κάλεσε τον συμπατριώτη της διαιτητή Ταμάς Μπόγκναρ (Ουγγαρίας) να δει τη φάση για το αν υπάρχει φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη.

Τελικά, ο Μπόγκναρ μέτρησε το γκολ και δεν… ακολούθησε την άποψη της Κούλτσαρ. Αφού εξέτασε τη φάση στην οθόνη του γηπέδου διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει παράβαση, δεν είδε να κάνει φάουλ ο Γκαρέ με το χέρι στο πρόσωπο του Κοντούρη. Ειδικότερα, ο ρέφερι διαπίστωσε ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε θέατρο.

Το θέατρο της χρονιάς! Η Κούλτσαρ ξεγελάστηκε από τον Κοντούρη, όμως όχι ο έμπειρος 47χρονος ρέφερι.