Γρηγορίου: «Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση»

Στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα καθώς η ομάδα του ηττήθηκε στη Λεωφόρο με 3-1 από τον Παναθηναϊκό

Στις δηλώσεις του ωστόσο στην Cosmote TV μετά το παιχνίδι ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε μεταξύ άλλων παράπονα για τη διαιτησία τονίζοντας πως θέλει να ξαναδεί κάποιες φάσεις.

Όσα είπε ο Γρηγορίου στο συνδρομητικό κανάλι:

Για το παιχνίδι:

«Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και να δώσουμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, ανεβάζοντας τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Το πρώτο γκολ ήταν κρύο και μας επηρέασε. Είναι δύσκολο να κυνηγάς στο σκορ. Δεν ισοφαρίσαμε πριν το ημίχρονο, εκεί είπαμε ότι θα έπρεπε να ρισκάρουμε περισσότερο και να βρούμε διαδρόμους για το γκολ. Αντ’ αυτού και πάλι από αδράνεια μας ήρθε το δεύτερο γκολ. Δεν το παράτησαν τα παιδιά κι αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το 2-1 μας έφερε πίσω στο ματς».

Για τη διαιτησία:

«Δεν μιλάω ποτέ για τη διαιτησία αλλά θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις, αν και τις είδα. Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και κυρίως τη φάση του πέναλτι που ήταν 100% πέναλτι και θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στη διαμόρφωση άλλου αποτελέσματος. Κρατάω την προσπάθεια, πρέπει όμως να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως τη νοοτροπία μας. Εννοείται ότι είναι ψηλά το κεφάλι αλλά αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με αποτελέσματα».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη ο 52χρονος τεχνικός πρόσθεσε:

«Ηρθαμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που προερχόταν από πρόκριση. Συγχαρητήρια κιόλας… Θέλαμε να πάμε το ματς σε ένα δικό μας τέμπο, να γίνουμε δημιουργικοί, να ανεβάσουμε τις γραμμές μας. Προφανώς δεν είναι εύκολο να τα περάσουμε όλα αυτά σε λίγες μέρες. Δεχθήκαμε ένα… κρύο γκολ, είχαμε την ευκαιρία με το δοκάρι αλλά δεν ισοφαρίσαμε», είπε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός και στη συνέχεια… πήγε στη διαιτησία. «Δεν μιλάω σχεδόν ποτέ για τη διαιτησία, αλλά το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση αποτελέσματος. Η δική μου δουλειά είναι να μεταδώσω στα παιδιά τη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Άρης. Και το προσπάθησαν σήμερα. Να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να δημιουργήσουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Είναι δύσκολο αλλά το οφείλουμε στην ιστορία και τη φανέλα της ομάδας στα ματς που απομένουν».

Συνεχίζοντας για τη διαιτησία, ο Γρηγορίου σημείωσε ότι. «αυτό είναι και το παράπονό μου. Στο δικό μας γκολ, το VAR φώναξε τον διαιτητή. Στις δύο επόμενες φάσεις, όμως, πώς παίρνει πάνω το το VAR τις αποφάσεις; Του Αθανασιάδη είναι στη μικρή περιοχη. Πολύ περισσότερο του Αλφαρέλα που είναι ο ορισμός του πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε άλλο αποτέλεσμα. Ας το διεκδικούσαμε όμως. Δεν κλήθηκε ο διαιτητής στο VAR. Έχω καιρό σε τέτοιες φάσεις να το δω αυτό».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που παρέλαβε και την εικόνα της ομάδας: «Πήγαμε σε δύο αναγκαστικές αλλαγές με Μεντίλ και Φαντιγκά. Να δούμε τι συμβαίνει κυρίως με τον δεύτερο. Ο Σούντμπεργκ έκανε μόνο μία προπόνηση επειδή γέννησε η γυναίκα του. Επαιξε και αρκετά καλά… Από την προηγούμενη κατάσταση υπάρχουν προβλήματα. Δεν είμαστε όπως έπρεπε. Αυτό διορθώνεται μόνο με δουλειά. Να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τους αλλάξουμε το status που είχαν στο μυαλό τους μέχρι τώρα. Να τους αλλάξουμε τη νοοτροπία. Να γίνουμε πιο επιθετικοί. Να ανεβάσουμε τις εντάσεις μας. Δεν υπάρχουν μαγικά. »