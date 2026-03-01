Μπενίτεθ: «Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή»
Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη η ομάδα του γίνεται ολοένα και καλύτερη.
Ο Παναθηναϊκός έκανε άλμα τετράδας με το 3-1 επί του Άρη και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της ομάδας του.
Όσα είπε ο Μπενίτεθ:
Για τη νίκη επί του Άρη και την εμφάνιση: «Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι. Επιστρέψαμε από το ματς στην Ευρώπη, κοιμηθήκαμε τέσσερις ώρες. Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή. Χρησιμοποιήσαμε παίκτες για να βάλουν ενέργεια στην ομάδα, τα κατάφεραν καλά, όπως και όσοι πέρασαν στο ματς πιο μετά ως αλλαγή».
Για τις στατικές φάσεις: «Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και όσους τα δούλεψαν».
