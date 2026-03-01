Όλα τα γκολ και τα highlights της 23ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής το Σάββατο, ο ΟΦΗ νίκησε 3-0 την ΑΕΛ Novibet, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές και παράλληλα πιάνοντας τον Άρη στους 28 βαθμούς και την 6η θέση.

Λίγη ώρα μετά, ο Ατρόμητος νίκησε δύσκολα 1-0 τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι και πάτησε και αυτός «οκτάδα», με φόντο τα play-off για τις θέσεις 5-8.

Στο φινάλε του σαββατιάτικου προγράμματος, η Κηφισιά σόκαρε τον Λεβαδειακό, τον νίκησε 1-0 αφήνοντάς τον μακριά από τις νίκες για τέσσερις αγωνιστικές, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να πανηγυρίζει ταυτόχρονα το πρώτο της «τρίποντο» για το 2026 και πρώτο μετά από 9 αγωνιστικές.

Την Κυριακή πλέον, το πρόγραμμα ξεκίνησε με το «διπλό» του Ολυμπιακού στις Σέρρες (1-2) χάρη στα δύο γκολ του Ελ Κααμπί που επανέφεραν τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Και αυτό γιατί λίγη ώρα αργότερα η ΑΕΚ «γκέλαρε» στον Βόλο (2-2) με αποτέλεσμα να έχει πλέον η Ένωση όσους βαθμούς και οι Πειραιώτες (53) αλλά να βρίσκεται στη 2η θέση.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε και αυτός στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές, με το 2-0 επί του Αστέρα, αποτέλεσμα που τον έφερε στο -3 από την κορυφή.

Τέλος, το πρόγραμμα της αγωνιστικής έκλεισε στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άρη και έπιασε τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, αλλά παραμένοντας πέμπτος.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 28/2

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1/3

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor 2-0

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (24η):

Σάββατο 7/3

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8/3

16:00 Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9/3

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά