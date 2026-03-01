ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ με εντός έδρας 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, για την 23η αγωνιστική της Stoxiiman Super League. Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν με την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων τους και πανηγύρισαν τρίποντο μετά από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες (με ΑΕΛ, ΠΑΟΚ και Αρη).

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 7’ με τον Χατσίδη, όμως εξακολουθούσε να είναι αγχωμένος. Η απόδοσή του ανέβηκε μετά την είσοδο των Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς που αποθεραπεύτηκαν. Ο πρώτος είχε και ευκαιρίες για να σκοράρει. Τελικά το 2-0 έγινε στο 89’ με γκολ του Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος με 50 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όμως έχει ένα ματς λιγότερο και την Τετάρτη (4/3) παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά. Ο Αστέρας παραμένει 13ος, με πέντε βαθμούς κάτω από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι αποκρούσεις του Χατζηεμμανουήλ

Καλύτερο ξεκίνημα δεν γινόταν για τον ΠΑΟΚ καθώς προηγήθηκε με γκολ στο 7’ σε μια φάση διαρκείας. Σκόρερ ο Χατσίδης με σουτ που πήρε το… ριμπάουντ, αφού ο Χατζηεμμανουήλ είπε «όχι» στον Μπιάνκο, μετά από πάσα του Ζαφείρη. Ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία και στο 13’, με σουτ του Χατσίδη πάνω στην κίνηση. Καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο είχαν και οι φιλοξενούμενοι που απείλησαν με τον Μακέντα στο 40’, από καλή θέση.

Ο γηπεδούχος είχε την υπεροχή, όμως δεν είχε ευκαιρίες. Πρωταγωνιστής στην επίθεση του ΠΑΟΚ ο Χατσίδης ο οποίος έχασε ευκαιρία και στο 61’, όταν ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε το δυνατό σουτ. Ο γκολκίπερ του Αστέρα Τρίπολης είπε «όχι» και σε σουτ του Κωνσταντέλια (74’), μόλις ο τελευταίος μπήκε στο γήπεδο. Στο 75’ σκόραρε ο Ζίβκοβιτς, όμως το γκολ ακυρώθηκε επειδή προηγήθηκε οφσάιντ του Τέιλορ.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα τελευταία λεπτά και έχασε μια ακόμη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ που αστόχησε στο 78’ μετά από πάσα του Κένι. Στο 82’ κατέληξε άουτ ένα σουτ του Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αγχωμένος αφού δεν μπορούσε να «κλειδώσει» τη νίκη χάρη και στις αποκρούσεις του Χατζηεμμανουήλ. Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν στόχο στο 89’ με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από γύρισμα του Μύθου και κάθετη πάσα του Ζαφείρη. Ο Ζίβκοβιτς δεν είχε παίξει λόγω τιμωρίας κόντρα στην Θέλτα.

Τραυματίας ο Κένι

Υποχρεωτική αλλαγή έγινε ο Κένι στο 87’. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ του Χατσίδη στο 7’. Μπορεί να μην έφυγε το άγχος από τον ΠΑΟΚ, όμως γλίτωσε μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση καθώς η νίκη ήταν μονόδρομος, μετά τον αποκλεισμό του από το Europa League.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Κωνσταντέλια στο 73’ άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ που άρχισε να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, φτάνοντας στο 2-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τριανταφυλλόπουλος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Παπαπέτρου (Αθηνών) ήταν καλός.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) ακύρωσε με το ημιαυτόματο οφσάιντ γκολ του Ζίβκοβιτς στο 75΄, επειδή ο Τέιλορ ήταν εκτεθειμένος.

ΣΚΟΡΕΡ: 7’ Χατσίδης, 89’ Ζίβκοβιτς.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Κένι (87′ λ.τ. Σάντσεζ), Ζαφείρης, Καμαρά (77′ Οζντόεφ), Μπιάνκο (73′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (73′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ (87′ Μύθου).

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Ιβάνοφ, Μίτροβιτς, Σιλά (46′ Πομόνης), Καλτσάς (72′ Εμμανουηλίδης), Τζανδάρης (46′ Αλάγκμπε), Τριανταφυλλόπουλος, Μίτροβιτς, Μπαρτόλο (84′ Μεντιέτα), Μακέντα (63′ Γκιοακίνι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 8 Μαρτίου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου Asteras Aktor-Πανσερραϊκός (16:00)

-Την Τετάρτη 4/3 εξ αναβολής Κηφισιά-ΠΑΟΚ (20:00)