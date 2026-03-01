sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2: «Καθάρισε» ο Ελ Κααμπί για τους «ερυθρόλευκους» (vids)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 18:00

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2: «Καθάρισε» ο Ελ Κααμπί για τους «ερυθρόλευκους» (vids)

Με δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, για την 23η αγωνιστική της Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Spotlight

Για μία ώρα… άντεξε ο Φρανσίσκο Τιναλίνι να κρατά τον Ολυμπιακό στο «μηδέν», αλλά έστω κι έτσι οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να μην βρουν τη λύση σε αυτό το ματς! Αυτή έδωσε -δύο φορές μάλιστα- ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε δις και χάρισε στους Πειραιώτες τη νίκη με 2-1 επί του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ορεξάτος Ολυμπιακός έπαιξε καλό ποδόσφαιρο συνολικά, κυριάρχησε πλήρως με κατοχή μπάλας που ξεπερνούσε σταθερά το 80%, έφτιαξε πολλές φάσεις για γκολ απέναντι στη χειρότερη άμυνα της Super League, όμως ως το 60′ έπεφτε πάνω στον «τοίχο» Τιναλίνι, τον Ουρουγουανό γκολκίπερ των Σερραίων. Μέχρι εκείνο το σημείο, κρατούσε… σόλο το 0-0, έχοντας 8 επεμβάσεις, οι 6 εξ αυτών σε ευκαιρίες των Πειραιωτών εντός περιοχής, όμως ο επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέδωσε τελικά καρπούς.

Μια ωραία ατομική προσπάθεια του Ροντινέι και μια καρφωτή κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 60′ «ξεκλείδωσαν» το ματς με το 0-1, ενώ δέκα λεπτά αργότερα, στο 70′, σε μια ακόμη ωραία επίθεση, ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε την έξοχη ασίστ και ο Μαροκινός υπεργκολτζής έγραψε από κοντά το 0-2 που «σφράγισε» οριστικά τη νίκη του Ολυμπιακού.

Το μόνο που κατάφερε ο Πανσερραϊκός ήταν να μειώσει σε 1-2 λίγο πριν το τέλος με τον Ντε Μάρκο (82′), με τον Ολυμπιακό να έχει χαλαρώσει πλήρως στο σημείο αυτό, ρίχνοντας τους ρυθμούς του στο μίνιμουμ. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στους 53 βαθμούς, με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη Super League. Κορυφαίος του αγώνα φυσικά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έφτασε τα 15 γκολ στο πρωτάθλημα και 18 συνολικά φέτος.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Δημιουργούσε ο Ολυμπιακός, αλλά… Τιναλίνι

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και πριν την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, ο Ελ Κααμπί σούταρε με το αριστερό μέσα στην περιοχή, αλλά απέκρουσε ο Τιναλίνι, ο οποίος θα ήταν ο άνθρωπος του αγώνα σε όλο το πρώτο ημίχρονο.

Στο 4’ ο Ζέλσον Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή, σούταρε αλλά ο κίπερ του Πανσερραϊκού μπλόκαρε και πάλι σταθερά.

Στο 14 ο Λουίς συνέκλινε από δεξιά, σούταρε με το αριστερό, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 21’ ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο να παίρνει την κεφαλιά, μετά από την σέντρα του Μπρούνο, ο Τιναλίνι έδιωξε την μπάλα.

Στο 28’ ο Ζέλσον είχε την δική του ευκαιρία, μπήκε στην περιοχή, σούταρε όμως ο Ουρουγουανός τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 35’ ο Μπρούνο σέντραρε ο Αντρέ Λουίζ δεν κατάφερε να σκοράρει μέσα από την περιοχή με το αριστερό, αφού έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 45+4 ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά, με τον Τιναλίνι να αποκρούει και πάλι, κρατώντας το 0-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ελ Κααμπί έδωσε τις λύσεις

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο ματς τους Ροντινέι και Μουζακίτη στις θέσεις των Κοστίνια και Σιπιόνι με τον Ολυμπιακό να απειλεί πρώτη φορά στην επανάληψη στο 48′ με τον Τσικίνιο να πλασάρει από κοντά και τον Τιραλίνι να αποκρούει ξανά!

Στο 60′ ο Ροντινέι έβγαλε την σέντρα από δεξιά, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο σωστό σημείο και με κεφαλιά μέσα από την περιοχή νίκησε… επιτέλους τον Τιραλίνι, κάνοντας το 0-1 για τον Ολυμπιακό.

Στο 70ο λεπτό ο Μαρτίνς έφυγε στην κόντρα από αριστερά, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Ελ Κααμπί έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, με τον Μαροκινό να επιστρέφει εντυπωσιακά στα γκολ φτάνοντας τα 18 στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο 82′ ο Μπρουκς μπήκε στην περιοχή, γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Ντε Μάρκο με αριστερό σουτ νίκησε τον Τζολάκη και μείωσε στο τελικό 1-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 60ο λεπτό, προφανώς είναι και το σημείο που ο Ολυμπιακός ξεκλειδώνει το ματς, ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ροντινέι μπήκε και βελτίωσε την επιθετικότητα του Ολυμπιακού, προσφέροντας και την ασίστ στο κρίσιμο πρώτο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Η μεσαία γραμμή του Πανσερραϊκού δεν κατάφερε πρακτικά τίποτα σε όλο το ματς, ούτε να ανακόψει την επιθετικότητα του Ολυμπιακού, ούτε να δημιουργήσει κάτι μπροστά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης (Πιερίας), Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
Τέταρτος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (60′, 70′) – Βέρνον Ντε Μάρκο (82′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ροντινέι), Ρέτσος (80′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46′ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ (75′ Γιαζίτζι), Μαρτίνς (75′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα / 5-4-1): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46′ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39′ Δοϊρανλής), Ριέρα (66′ Σοφιανός), Ίβαν (46′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79′ Καρέλης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η):

Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός (8/3, 16:00)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (8/3, 21:00)

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
ΗΠΑ – Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Αραγτσί: Παραμένουμε στρατιωτικά ικανοί

ΗΠΑ – Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Αραγτσί: Παραμένουμε στρατιωτικά ικανοί

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 01.03.26

