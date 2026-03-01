Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι Σέρρες θυμίζουν… Πειραιά!

Πάνω από 4.000 οπαδοί των Πειραιωτών έχουν δημιουργήσει φοβερή ατμόσφαιρα και έχουν μετατρέψει το γήπεδο των «Λιονταριών» σε ένα… «Γ. Καραϊσκάκης».

Με φωνή, συνθήματα και παλμό έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους από πολύ νωρίς και για πολλοστή φορά βρίσκονται έμπρακτα στο πλευρών των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ξανά δίπλα τους σε ένα ακόμη κρίσιμο ματς, στην προσπάθεια προς την κατάκτηση του back to back τίτλου και του 49ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

Δείτε φωτογραφίες από τις κατακόκκινες κερκίδες στο Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία τη νίκη για να ανέβει ξανά -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος και να προσθέσει… πίεση στην ΑΕΚ, που στις 17:30 θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από τον Βόλο.