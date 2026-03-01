Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League (16:00) σε ένα must win παιχνίδι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τον ουραγό της βαθμολογίας.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα και είχε αρκετά διλήμματα, αποφασίζοντας τελικά να ξεκινήσει τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά και τους Νασιμέντο, Σιπιόνι και Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ εκτός από τον Κοστίνια οι άλλοι τρεις της άμυνας θα είναι οι Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο, που θεωρούνταν δεδομένο πως θα ξεκινήσουν.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Νασιμέντο και Σιπιόνι, με τον Τσικίνιο σε πιο ελεύθερο ρόλο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης επιστρέφει -όπως αναμενόταν – στο αρχικό σχήμα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Στα δύο άκρα της επίθεσης ο Μεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού σε Αντρέ Λουίζ και Ζέλσον Μαρτίνς.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/ZfK48ZS6EZ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2026

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα.

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Μασκανάκης, Παυλής, Σοφιανός, Καρέλης.