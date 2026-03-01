Mε μοναδικό στόχο τη νίκη στις Σέρρες ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00) και θέλει τη νίκη με την οποία θα προσπεράσει έστω και προσωρινά την ΑΕΚ στην κορυφή.
- Η νέα μανία της ευεξίας βγάζει τα πειραματικά φάρμακα από το εργαστήριο
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League (1/3, 16:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας.
«Διπλό» που θα τον φέρει έστω και προσωρινά πρώτο και θα περιμένει τυχόν στραβοπάτημα της ΑΕΚ στον Βόλο. που παίζει λίγη ώρα μετά (17:30).
Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν χτες (28/2) την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.
Χωρίς Ποντένσε ο Ολυμπιακός στις Σέρρες
Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 20 ποδοσφαιριστές για ένα must win παιχνίδι, ενώ εκτός έμειναν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα, Κλέιτον και Ντάνιελ Ποντένσε.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα έχει τη στήριξη από τουλάχιστον 4.000 οπαδούς.
Με σημαντική επιστροφή ο Πανσερραϊκός
Σημαντική η επιστροφή του Ίβαν για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας στην προηγούμενη αγωνιστική, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Ουαγκέ, μαζί με τους Παυλή, Πουρλιοτόπουλο και Ρουμιάντσεφ.
Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Βόλνει, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Λιάσος, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός, Ίβαν.
- Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
- Περίπατος των Λέικερς (101-129), μεγάλη νίκη για τους Χιτ (115-105) – Τα αποτελέσματα του NBA
- «Παρών» στο Elimination Chamber ο Αντετοκούνμπο (vid)
- Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (1/3): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και δράση στην Ευρώπη
- Euroleague: Νέα αναβολή στο ματς της Χάποελ με την Παρί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή
- Mε μοναδικό στόχο τη νίκη στις Σέρρες ο Ολυμπιακός
- Χάντμπολ: Η Εθνική Γυναικών δεν ταξιδεύει στο Ισραήλ λόγω της έκρυθμης κατάστασης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις