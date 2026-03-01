Mε μοναδικό στόχο τη νίκη στις Σέρρες ο Ολυμπιακός

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες για την 23η αγωνιστική της Super League (1/3, 16:00), με μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας.

«Διπλό» που θα τον φέρει έστω και προσωρινά πρώτο και θα περιμένει τυχόν στραβοπάτημα της ΑΕΚ στον Βόλο. που παίζει λίγη ώρα μετά (17:30).

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν χτες (28/2) την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.

Χωρίς Ποντένσε ο Ολυμπιακός στις Σέρρες

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 20 ποδοσφαιριστές για ένα must win παιχνίδι, ενώ εκτός έμειναν οι Φρανσίσκο Ορτέγκα, Κλέιτον και Ντάνιελ Ποντένσε.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που θα έχει τη στήριξη από τουλάχιστον 4.000 οπαδούς.

Με σημαντική επιστροφή ο Πανσερραϊκός

Σημαντική η επιστροφή του Ίβαν για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας στην προηγούμενη αγωνιστική, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Ουαγκέ, μαζί με τους Παυλή, Πουρλιοτόπουλο και Ρουμιάντσεφ.

Αναλυτικά η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Βόλνει, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Μασκανάκης, Καρέλης, Λιάσος, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός, Ίβαν.