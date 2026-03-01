Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στους φιλάθλους της για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους που είναι στις Σέρρες για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (1/3, 16:00) και θέλει τη νίκη με την οποία θα προσπεράσει έστω και προσωρινά την ΑΕΚ στην κορυφή.
Σε ακόμη ένα ματς οι Πειραιώτες θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, με πάνω 4.000 οπαδούς να αναμένονται στο γήπεδο των Σερρών και την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ενημερώνει τον κόσμο της «που βρίσκονται στις Σέρρες για τον σημερινό (16:00) αγώνα με τον Πανσερραϊκό να αφιχθούν στο γήπεδο τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης».
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στις Σέρρες για τον σημερινό (16:00) αγώνα με τον Πανσερραϊκό να αφιχθούν στο γήπεδο τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία τους ή προβλήματα κατά την είσοδό τους.
Οι θύρες του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών ανοίγουν στις 13:00.
