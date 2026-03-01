Τέσσερις αναμετρήσεις σε Σέρρες, Βόλο, Τούμπα και Αθήνα περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 2-1 εκτός έδρας και πέρασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ, ενώ από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι παραμένουν τελευταίοι με 12 πόντους.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα του Βόλου, γλιτώνοντας την ήττα στο φινάλε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2. Η Ένωση πήγε στους 53 πόντους και είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, ενώ οι Θεσσαλοί έφτασαν τους 27 παλεύοντας για την οκτάδα.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και παραμένει κοντά στην κορυφή έχοντας και παιχνίδι λιγότερο με τους 50 βαθμούς, ενώ από τη μεριά τους οι Αρκάδες είναι προτελευταίοι με 16 πόντους.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 στη Λεωφόρο τον Άρη και έπιασε στην τέταρτη θέση τον Λεβαδειακό με 39 βαθμούς έχοντας και ματς λιγότερο, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 28 πόντους και την 6η θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά