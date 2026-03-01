sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Μαρτίου 2026, 22:14

Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Τέσσερις αναμετρήσεις σε Σέρρες, Βόλο, Τούμπα και Αθήνα περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 2-1 εκτός έδρας και πέρασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ, ενώ από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι παραμένουν τελευταίοι με 12 πόντους.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα του Βόλου, γλιτώνοντας την ήττα στο φινάλε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2. Η Ένωση πήγε στους 53 πόντους και είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, ενώ οι Θεσσαλοί έφτασαν τους 27 παλεύοντας για την οκτάδα.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο επικρατώντας με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης και παραμένει κοντά στην κορυφή έχοντας και παιχνίδι λιγότερο με τους 50 βαθμούς, ενώ από τη μεριά τους οι Αρκάδες είναι προτελευταίοι με 16 πόντους.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 στη Λεωφόρο τον Άρη και έπιασε στην τέταρτη θέση τον Λεβαδειακό με 39 βαθμούς έχοντας και ματς λιγότερο, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 28 πόντους και την 6η θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
Βόλος – ΑΕΚ 2-2
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

