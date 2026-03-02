Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων του Σαββατοκύριακου, δίνει στον Παναθηναϊκό μία μεγάλη ευκαιρία να αποτρέψει μαθηματικά το χειρότερο σενάριο της σεζόν: να χάσει την τετράδα και να κινδυνεύσει να μην πάρει μέρος ούτε στα προκριματικά του Conference League. Πως θα συμβεί αυτό; Με δύο συνεχόμενες νίκες, επί του ΟΦΗ την Τετάρτη στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας και την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει στα δύο παιχνίδια, τότε θα είναι τέταρτος στη βαθμολογία, με έξι βαθμούς διαφορά από την 5η θέση. Θα υπερέχει του Λεβαδειακού στην ισοβαθμία και με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, θα πάρει μέρος σίγουρα στα Play Offs 1-4.

Εξυπακούεται πως αυτό δεν συνιστά επιτυχία για τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ποδοσφαιριστές του, αλλά την ελάχιστη υποχρέωση τους σε μία αποτυχημένη σεζόν. Αλλά το πρόσημο θα ήταν καταστροφικό, αν το Τριφύλλι δεν παίξει στις διοργανώσεις της UEFA. Οπότε έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσει το μίνιμουμ και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στα δύο ματς με τη Μπέτις, που θα ακολουθήσουν.

Ο αγώνας με τον Άρη ελλόχευε σοβαρούς κινδύνους. Πολλοί παίκτες ήταν εξαντλημένοι από την υπερπροσπάθεια απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ενθουσιασμός της πρόκρισης συχνά αποπροσανατολίζει. Ο Ράφα Μπενίτεθ με το ροτέισον και με τη διαχείριση του, παρέταξε μία ενδεκάδα που ήταν συγκεντρωμένη στον αγώνα και απέφυγε τις κακοτοπιές και αυτό πρέπει να το πιστωθεί ο Ισπανός προπονητής.

Δεν είναι εύκολο μία ομάδα με εφτά αλλαγές να νικήσει έναν αντίπαλο που επίσης είναι πληγωμένος, αλλά δεν έχει τίποτα να χάσει και υπερασπίζεται το γοήτρο του. Συνήθως, τόσο εκτεταμένο ροτέισον δοκιμάζουν προπονητές που δουλεύουν χρόνια σε ένα εργασιακό περιβάλλον και όχι με τρεις-τέσσερις μήνες. Ο Μπενίτεθ το τόλμησε και το είχε τολμήσει σε προηγούμενα παιχνίδια, όχι πάντα με επιτυχημένα αποτελέσματα. Ωστόσο, την Κυριακή ήταν απαραίτητο, αφού αποκλείεται οι ίδιοι «πράσινοι» να άντεχαν στον ρυθμό που θα χρειάζονταν για να νικήσουν.

Έχουμε πλέον ένα σερί παιχνιδιών, που βλέπουμε ορατή και απτή τη βελτίωση από τη δουλειά του Μπενίτεθ. Είτε μιλάμε σε ατομικό επίπεδο, είτε ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, έχει μία κεντρική ιδέα και οι ποδοσφαιριστές που έχουν βελτιώσει την αγωνιστική ετοιμότητα τους, μαθαίνουν να την υπηρετούν. Δεν είναι όλα ρόδινα, όταν το επίπεδο ανεβαίνει, παρατηρούμε δυσλειτουργίες, όμως εδώ και ένα μήνα υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην ομάδα και όχι το… δημιουργικό χάος του Ιανουαρίου.

Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποκτήσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα για να χαλαρώνει, τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να τελειώσει αυτή την εβδομάδα με την τετράδα. Ώστε να ψάξει την υπέρβαση για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa League, που θα δώσει μία άλλη αισθηση στην… απόλυτη αποτυχία.

Υ.Γ.: Όντως οι αποφάσεις του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ και οι γνώμες της Αν Καταλίν Κούλσαρ στο VAR επιδέχονται σύζητησης και ερμηνείας και στον Άρη είναι θεμιτό να νιώθουν αδικημένοι. Όπως και να διαμαρτυρηθούν στη διαιτητική ομάδα από την Ουγγαρία. Αλλά οι συμπεριφορές τους ήταν άσχημες. Προεξάρχοντος του Γιώργου Γκουγκουλιά. Πριν από τη φάση του 2-1 του Άρη, που ήταν η πρώτη από τις τρεις που προκάλεσε τις συζητήσεις, ήδη από το πρώτο ημίχρονο, ο Γκουγκουλιάς συμπεριφερόταν αγοραία. Μιλούσε άσχημα στα ελληνικά τους Ούγγρους, φώναζε ότι ο Μπόγκναρ έδινε ανάποδα τα κόρνερ, τα φάουλ και τα πλάγα και μετά ωρυόταν στα αγγλικά «παίξε μας δίκαια».

Ο team manager του Άρη άφηνε την αίσθηση πως προαποαφασισμένα λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο και οι αμφισβητούμενες υποδείξεις του Μπόγκναρ, απλώς τον διευκόλυναν για να ξεδιπλώσει την ατζέντα του. Μάλλον το κύριο μέλημα της διοίκησης του Άρη είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της αγωνιστικής κρίσης, αλλά δεν θα βοηθήσει. Όπως και στον Παναθηναϊκό, έτσι και στο «Βικελίδης» τα μείζονα προβλήματα ήταν οι πρόχειρες και βιαστικές αποφάσεις και όχι τα… γύρω-γύρω.