Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
On Field 02 Μαρτίου 2026, 14:22

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων του Σαββατοκύριακου, δίνει στον Παναθηναϊκό μία μεγάλη ευκαιρία να αποτρέψει μαθηματικά το χειρότερο σενάριο της σεζόν: να χάσει την τετράδα και να κινδυνεύσει να μην πάρει μέρος ούτε στα προκριματικά του Conference League. Πως θα συμβεί αυτό; Με δύο συνεχόμενες νίκες, επί του ΟΦΗ την Τετάρτη στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας και την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδειακό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει στα δύο παιχνίδια, τότε θα είναι τέταρτος στη βαθμολογία, με έξι βαθμούς διαφορά από την 5η θέση. Θα υπερέχει του Λεβαδειακού στην ισοβαθμία και με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, θα πάρει μέρος σίγουρα στα Play Offs 1-4.

Εξυπακούεται πως αυτό δεν συνιστά επιτυχία για τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ποδοσφαιριστές του, αλλά την ελάχιστη υποχρέωση τους σε μία αποτυχημένη σεζόν. Αλλά το πρόσημο θα ήταν καταστροφικό, αν το Τριφύλλι δεν παίξει στις διοργανώσεις της UEFA. Οπότε έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσει το μίνιμουμ και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στα δύο ματς με τη Μπέτις, που θα ακολουθήσουν.

Ο αγώνας με τον Άρη ελλόχευε σοβαρούς κινδύνους. Πολλοί παίκτες ήταν εξαντλημένοι από την υπερπροσπάθεια απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ενθουσιασμός της πρόκρισης συχνά αποπροσανατολίζει. Ο Ράφα Μπενίτεθ με το ροτέισον και με τη διαχείριση του, παρέταξε μία ενδεκάδα που ήταν συγκεντρωμένη στον αγώνα και απέφυγε τις κακοτοπιές και αυτό πρέπει να το πιστωθεί ο Ισπανός προπονητής.

Δεν είναι εύκολο μία ομάδα με εφτά αλλαγές να νικήσει έναν αντίπαλο που επίσης είναι πληγωμένος, αλλά δεν έχει τίποτα να χάσει και υπερασπίζεται το γοήτρο του. Συνήθως, τόσο εκτεταμένο ροτέισον δοκιμάζουν προπονητές που δουλεύουν χρόνια σε ένα εργασιακό περιβάλλον και όχι με τρεις-τέσσερις μήνες. Ο Μπενίτεθ το τόλμησε και το είχε τολμήσει σε προηγούμενα παιχνίδια, όχι πάντα με επιτυχημένα αποτελέσματα. Ωστόσο, την Κυριακή ήταν απαραίτητο, αφού αποκλείεται οι ίδιοι «πράσινοι» να άντεχαν στον ρυθμό που θα χρειάζονταν για να νικήσουν.

Έχουμε πλέον ένα σερί παιχνιδιών, που βλέπουμε ορατή και απτή τη βελτίωση από τη δουλειά του Μπενίτεθ. Είτε μιλάμε σε ατομικό επίπεδο, είτε ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, έχει μία κεντρική ιδέα και οι ποδοσφαιριστές που έχουν βελτιώσει την αγωνιστική ετοιμότητα τους, μαθαίνουν να την υπηρετούν. Δεν είναι όλα ρόδινα, όταν το επίπεδο ανεβαίνει, παρατηρούμε δυσλειτουργίες, όμως εδώ και ένα μήνα υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην ομάδα και όχι το… δημιουργικό χάος του Ιανουαρίου.

Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποκτήσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα για να χαλαρώνει, τώρα πρέπει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να τελειώσει αυτή την εβδομάδα με την τετράδα. Ώστε να ψάξει την υπέρβαση για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa League, που θα δώσει μία άλλη αισθηση στην… απόλυτη αποτυχία.

Υ.Γ.: Όντως οι αποφάσεις του Ούγγρου Τάμας Μπόγκναρ και οι γνώμες της Αν Καταλίν Κούλσαρ στο VAR επιδέχονται σύζητησης και ερμηνείας και στον Άρη είναι θεμιτό να νιώθουν αδικημένοι. Όπως και να διαμαρτυρηθούν στη διαιτητική ομάδα από την Ουγγαρία. Αλλά οι συμπεριφορές τους ήταν άσχημες. Προεξάρχοντος του Γιώργου Γκουγκουλιά. Πριν από τη φάση του 2-1 του Άρη, που ήταν η πρώτη από τις τρεις που προκάλεσε τις συζητήσεις, ήδη από το πρώτο ημίχρονο, ο Γκουγκουλιάς συμπεριφερόταν αγοραία. Μιλούσε άσχημα στα ελληνικά τους Ούγγρους, φώναζε ότι ο Μπόγκναρ έδινε ανάποδα τα κόρνερ, τα φάουλ και τα πλάγα και μετά ωρυόταν στα αγγλικά «παίξε μας δίκαια».

Ο team manager του Άρη άφηνε την αίσθηση πως προαποαφασισμένα λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο και οι αμφισβητούμενες υποδείξεις του Μπόγκναρ, απλώς τον διευκόλυναν για να ξεδιπλώσει την ατζέντα του. Μάλλον το κύριο μέλημα της διοίκησης του Άρη είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της αγωνιστικής κρίσης, αλλά δεν θα βοηθήσει. Όπως και στον Παναθηναϊκό, έτσι και στο «Βικελίδης» τα μείζονα προβλήματα ήταν οι πρόχειρες και βιαστικές αποφάσεις και όχι τα… γύρω-γύρω.

JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

JP Morgan: Αλλάζουν όλα τα σενάρια για το πετρέλαιο – Οι 4 καταλύτες

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ανδρουλάκης ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τη Μέση Ανατολή
Πολιτική 02.03.26

Ο Ανδρουλάκης ζητά άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τη Μέση Ανατολή

Την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερα σε λίγο…

Σύνταξη
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

