Οριστικά στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Μπέτις για τους «16» του Europa League
Με ενημέρωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το εντός έδρας παιχνίδι των «πράσινων» με την Ρεάλ Μπέτις θα διεξαχθεί οριστικά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Στο ΟΑΚΑ θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός την Μπέτις για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League, το οποίο έχει οριστεί για τις 12 Μαρτίου στις 19:45.
Παρότι προέκυψε το σενάριο για Λεωφόρο, τις τελευταίες μέρες φάνηκε πως θα γίνει ανατροπή και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Οι άνθρωποι των «πράσινων» ήταν σε επαφές με τη διοίκηση του Σταδίου από την Παρασκευή και τελικά ρυθμίστηκαν όσα έπρεπε ώστε το ματς να γίνει κανονικά στο ΟΑΚΑ.
Φυσικά οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο υπήρξε δέσμευση από το ΟΑΚΑ ότι θα πάνε πιο «πίσω» κι έτσι δεν θα γίνονται έργα στην πλευρά όπου βρίσκονται τα VIP, τα δημοσιογραφικά και στα αποδυτήρια τις ημέρες του αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπέτις.
Όσο για τη χωρητικότητα, αυτή την στιγμή το ΟΑΚΑ είναι σε θέση να φιλοξενήσει περίπου 32.000 κόσμο, σχεδόν τον διπλάσιο δηλαδή από τη Λεωφόρο.
