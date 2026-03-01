Μπέτις – Σεβίλλη 2-2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Ανδαλουσίας
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, Μπέτις, προηγήθηκε με 2-0, αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε και «έκλεψε» τον βαθμό.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με την Μπέτις και την Σεβίλλη να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 26η αγωνιστική της La Liga.
Οι γηπεδούχοι. που θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, προηγήθηκαν με 2-0, αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε και έκλεψε τον βαθμό. Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, στους 43 πόντους και την 5η θέση η Μπέτις, στους 30 και την 11η θέση η Σεβίλλη.
Η Μπέτις άνοιξε το σκορ στο 16’ με ωραίο γυριστό του Άντονι και στο 37’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Φινταλγκό. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν τα παράτησαν. Στο 62’ ο Αλέξις Σάντσες με κεφαλιά ψαράκι μείωσε σε 2-1 και στο 85’ ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Ρομέρο. Τρία λεπτά μετά, η Μπέτις είχε δοκάρι σε σουτ του Εζαλζουλί, ενώ στο 90+2’ ο Γιορέντε πρόλαβε σωτήρια τον Άνταμς.
Οι συνθέσεις:
ΜΠΕΤΙΣ: Βαγές, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Ρόκα, Φινταλγκό (69’ Αλτιμίρα), Άντονι, Κούτσο Ερνάντες (69’ Μπακαμπού) Εζαλζουλί.
ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Καρμόνα (46’ Όσο), Αθπιλικουέτα (73’ Γιανουζάι), Γκουντέλι, Χουάνλου, Σάλας, Σουάσο (46’ Ετζούκε), Σάντσες (70’ Ρομέρο), Σο (89’ Μεντί), Αγκουμέ, Άνταμς
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Λεβάντε – Αλαβές 2-0
Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1
Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1
Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1
Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2
Βαλένθια – Οσασούνα 1-0
Μπέτις – Σεβίλλη 2-2
1/3 22:00 Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο
2/3 22:00 Ρεάλ – Χετάφε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
6/3 22:00 Θέλτα – Ρεάλ
7/3 15:00 Οσασούνα – Μαγιόρκα
7/3 17:15 Λεβάντε – Ζιρόνα
7/3 19:30 Ατλέτικο – Σοσιεδάδ
7/3 22:00 Αθλέτικ – Μπαρτσελόνα
8/3 15:00 Βιγιαρεάλ – Έλτσε
8/3 17:15 Χετάφε – Μπέτις
8/3 19:30 Σεβίλλη – Ράγιο Βαγεκάνο
8/3 22:00 Βαλένθια – Αλαβές
9/3 22:00 Εσπανιόλ – Οβιέδο
- Ρόμα-Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μπήκε στο 88’ και στο 90+3’ «πάγωσε» τους γηπεδούχους
- Γρηγορίου: «Το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και το πέναλτι στον Αλφαρέλα αποτελούν αλλοίωση»
- Μπενίτεθ: «Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή»
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 23ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής (pic)
- Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»
- Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
- Παναθηναϊκός-‘Αρης: Ο Κοντούρης έκανε το θέατρο της χρονιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις