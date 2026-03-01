Μπέτις – Σεβίλλη 2-2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με την Μπέτις και την Σεβίλλη να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 26η αγωνιστική της La Liga.

Οι γηπεδούχοι. που θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, προηγήθηκαν με 2-0, αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε και έκλεψε τον βαθμό. Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, στους 43 πόντους και την 5η θέση η Μπέτις, στους 30 και την 11η θέση η Σεβίλλη.

Η Μπέτις άνοιξε το σκορ στο 16’ με ωραίο γυριστό του Άντονι και στο 37’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Φινταλγκό. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν τα παράτησαν. Στο 62’ ο Αλέξις Σάντσες με κεφαλιά ψαράκι μείωσε σε 2-1 και στο 85’ ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Ρομέρο. Τρία λεπτά μετά, η Μπέτις είχε δοκάρι σε σουτ του Εζαλζουλί, ενώ στο 90+2’ ο Γιορέντε πρόλαβε σωτήρια τον Άνταμς.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγές, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Ρόκα, Φινταλγκό (69’ Αλτιμίρα), Άντονι, Κούτσο Ερνάντες (69’ Μπακαμπού) Εζαλζουλί.

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Καρμόνα (46’ Όσο), Αθπιλικουέτα (73’ Γιανουζάι), Γκουντέλι, Χουάνλου, Σάλας, Σουάσο (46’ Ετζούκε), Σάντσες (70’ Ρομέρο), Σο (89’ Μεντί), Αγκουμέ, Άνταμς

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Λεβάντε – Αλαβές 2-0

Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1

Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1

Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1

Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2

Βαλένθια – Οσασούνα 1-0

Μπέτις – Σεβίλλη 2-2

1/3 22:00 Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο

2/3 22:00 Ρεάλ – Χετάφε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

6/3 22:00 Θέλτα – Ρεάλ

7/3 15:00 Οσασούνα – Μαγιόρκα

7/3 17:15 Λεβάντε – Ζιρόνα

7/3 19:30 Ατλέτικο – Σοσιεδάδ

7/3 22:00 Αθλέτικ – Μπαρτσελόνα

8/3 15:00 Βιγιαρεάλ – Έλτσε

8/3 17:15 Χετάφε – Μπέτις

8/3 19:30 Σεβίλλη – Ράγιο Βαγεκάνο

8/3 22:00 Βαλένθια – Αλαβές

9/3 22:00 Εσπανιόλ – Οβιέδο