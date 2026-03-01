sports betsson
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Μπέτις – Σεβίλλη 2-2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, Μπέτις, προηγήθηκε με 2-0, αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε και «έκλεψε» τον βαθμό.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με την Μπέτις και την Σεβίλλη να έρχονται ισόπαλες 2-2, για την 26η αγωνιστική της La Liga.

Οι γηπεδούχοι. που θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, προηγήθηκαν με 2-0, αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε και έκλεψε τον βαθμό. Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, στους 43 πόντους και την 5η θέση η Μπέτις, στους 30 και την 11η θέση η Σεβίλλη.

Η Μπέτις άνοιξε το σκορ στο 16’ με ωραίο γυριστό του Άντονι και στο 37’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Φινταλγκό. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν τα παράτησαν. Στο 62’ ο Αλέξις Σάντσες με κεφαλιά ψαράκι μείωσε σε 2-1 και στο 85’ ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Ρομέρο. Τρία λεπτά μετά, η Μπέτις είχε δοκάρι σε σουτ του Εζαλζουλί, ενώ στο 90+2’ ο Γιορέντε πρόλαβε σωτήρια τον Άνταμς.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΕΤΙΣ: Βαγές, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Ρόκα, Φινταλγκό (69’ Αλτιμίρα), Άντονι, Κούτσο Ερνάντες (69’ Μπακαμπού) Εζαλζουλί.

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Καρμόνα (46’ Όσο), Αθπιλικουέτα (73’ Γιανουζάι), Γκουντέλι, Χουάνλου, Σάλας, Σουάσο (46’ Ετζούκε), Σάντσες (70’ Ρομέρο), Σο (89’ Μεντί), Αγκουμέ, Άνταμς

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Λεβάντε – Αλαβές 2-0
Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1
Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1
Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1
Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2
Βαλένθια – Οσασούνα 1-0
Μπέτις – Σεβίλλη 2-2
1/3 22:00 Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο
2/3 22:00 Ρεάλ – Χετάφε

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

6/3 22:00 Θέλτα – Ρεάλ
7/3 15:00 Οσασούνα – Μαγιόρκα
7/3 17:15 Λεβάντε – Ζιρόνα
7/3 19:30 Ατλέτικο – Σοσιεδάδ
7/3 22:00 Αθλέτικ – Μπαρτσελόνα
8/3 15:00 Βιγιαρεάλ – Έλτσε
8/3 17:15 Χετάφε – Μπέτις
8/3 19:30 Σεβίλλη – Ράγιο Βαγεκάνο
8/3 22:00 Βαλένθια – Αλαβές
9/3 22:00 Εσπανιόλ – Οβιέδο

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Διάγγελμα Τραμπ για Ιράν – «Παραδώστε τα όπλα ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο»

Διάγγελμα Τραμπ για Ιράν – «Παραδώστε τα όπλα ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο»

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
