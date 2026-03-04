Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του ΟΦΗ με 4-1 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League και συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Με αυτό το τρίποντο μάλιστα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεπέρασε τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση με 42 πόντους έναντι 39 των Βοιωτών.

Οι Πράσινοι με τρεις σερί νίκες προσπέρασαν τον Λεβαδειακό, που έχει τρεις ήττες και μια ισοπαλία στα τελευταία τελευταία παιχνίδια και μπήκαν σε τροχιά πλέι οφ, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Την επόμενη αγωνιστική (24η) μάλιστα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (8/3, 19:00), σε ένα κομβικό παιχνίδι για την 4η θέση.

Η βαθμολογία της Super League:

Τα αποτελέσματα των εξ’ αναβολής αγωνιστικών

Τετάρτη 4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

04/03 20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Η επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού

08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

22/03 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

Τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1) Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.

2) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

3) Η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4) Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5) Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6) Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7) Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.