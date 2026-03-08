Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση με Λεβαδειακό – Μπόνους η Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά και μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις του έκανε λόγο για επαγγελματική νίκη ενώ δήλωσε ευχαριστημένος από πολλά πράγματα που έκαναν οι παίκτες του όπως εξήγησε.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της NOVA:

«Δεν είμαι Άγγλος, όμως τέτοιες εμφανίσεις τις χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικές». Από το πρώτο λεπτό ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο απειλητικοί και πετύχαμε αυτό που θέλαμε ερχόμενοι εδώ. Μου άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομαδική δουλειά και το ομαδικό μας πνεύμα που έχει δουλευτεί πολύ καλά τους τελευταίους δυο μήνες. Η νοοτροπία μας ήταν σωστή. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, ακόμα και όταν δεν τους βγαίνουν κάποια πράγματα στους αγώνες. Όμως τα κατάφεραν και σήμερα με το ομαδικό πνεύμα».

Για τα παιχνίδια με την Μπέτις: «Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, όταν ήρθα ήμασταν στην 9η θέση, σήμερα κλειδώσαμε την τετράδα που ήταν το μίνιμουμ στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο πήγαμε μέχρι τα ημιτελικά και στο Europa League περάσαμε από τα playoffs που ήταν ένας πρώτος στόχος. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, θα δούμε τι θα κάνουμε όταν παίξουμε με την Μπέτις, όμως στην Ευρώπη ότι πετύχουμε πλέον είναι μπόνους».