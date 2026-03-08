Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ όχι μόνο βελτιώνεται, αλλά πλέον σκοράρει κατά ριπάς και νικάει εύκολα! Με δεύτερη συνεχόμενη «τεσσάρα» και ακόμα πιο πειστική εμφάνιση στη Λιβαδειά, επικράτησε 4-1 του Λεβαδειακού και εξασφάλισε μαθηματικά την 4η θέση της Stoiximan Super League. Κάτι που μεταφράζεται σε συμμετοχή στα Play Offs 1-4 και συμμετοχή τουλάχιστον στον Β’ προκριματικό του Europa League.

Ο σκοπός του Ράφα Μπενίτεθ εκπληρώθηκε, αφού ήθελε να ολοκληρώσει αναίμακτα την έξοδο στη Βοιωτία, να ξεκουράσει τους καταπονημένους ποδοσφαιριστές και να μην έχει άγχος για τις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Τώρα, ο Ισπανός θα συγκεντρωθεί στα δύο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις, χωρίς να νιώθει έξτρα πίεση με τον Παναιτωλικό.

Ο Λεβαδειακός υπέστη άλλη μία ήττα, την τέταρτη σε πέντε αγώνες, όμως δεν ήταν τόσο κακός, όσο δείχνει το τελικό σκορ. Μετά τον τελικό του Κυπέλλου, η υπέρβαση της τετράδας χάθηκε και η βοιωτική ομάδα πρέπει να αφοσιωθεί στο 5-8, για να κερδίσει μία ιστορική συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Μετά από 35 λεπτά ανούσιου ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός προειδοποίησε στο 36′, όταν από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Καλάμπρια στο δεύτερο δοκάρι σούταρε στην κίνηση άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Καλάμπρια σέντραρε από δεξιά, ο Τεττέη έπιασε την κεφαλιά, ο Λοντίγκιν απέκρουσε και ο Ταμπόρδα έβγαλε νέα συρτή σέντρα και ο Χάβι Ερνάντεθ με κοντινή προσπάθεια άνοιξε το σκορ.

Με τη συμπλήρωση του 45λεπτου, σε μία μονομαχία στην περιοχή ο Μάγκνουσον πάτησε τον Τεττέτη και ο διαιτητής Τσακαλίδης αφού κλήθηκε από τον Παπαδόπουλο στο VAR, σφύριξε το πέναλτι. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε ψύχραιμα στην γωνία του Λοντίγκιν και πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Το διπλό «κλείδωσε» στο 50′. Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε, ο Μάγκνουσον έκοψε και ο Τσοκάι πήγε να διώξει, όμως καθυστέρησε και ο Τεττέη που ξαναμπήκε στη φάση έκλεψε, η μπάλα στρώθηκε στον Κοντούρη και αυτός με δυνατό σουτ σκόραρε το 3-0.

Ο Λεβαδειακός έδειξε σφυγμό στο 59′. Ο Πεντρόσο εκτέλεσε το φάουλ και ο Μάγκνουσον αφύλακτος στο πέναλτι έπιασε την προβολή, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε. Κάτι που ο Ιβοριανός γκολκίπερ δεν μπόρεσε να κάνει δύο λεπτά αργότερα, όταν από τη σέντρα του Βήχου, ο Πεντρόσο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι επεδίωξαν να μειώσουν πιο πολύ στο 70′, με τον Όζμπολτ να βγαίνει τετ-α-τετ και να πλασάρει άουτ. Την αδυναμία τους την πλήρωσαν στην επόμενη επίθεση, αφού οι Καλάμπρια και Πελίστρι συνδυάστηκαν και ο Ουρουγουανός σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Κυριακόπουλος με σουτ στην κίνηση χρίστηκε σκόρερ!

Ο MVP: Ο Ανδρέας Τεττέη. Δεν σκόραρε, όμως έχει συμμετοχή και στα τρία γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, κερδίζοντας πέναλτι, κλέβοντας τη μπάλα και δημιουργώντας επικίνδυνη στιγμή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός είχε όρεξη να αποδείξει την αξία του ενάντια στην πρώην ομάδα του, αλλά το κίνητρο τον οδήγησε σε εξεζητημένες προσπάθειες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Το πέναλτι και το 0-2 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Λεβαδειακός βρέθηκε να κυνηγάει δύο γκολ στο χειρότερο τάιμινγκ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική προσπάθησε να μην σφυρίξει πολύ, να μην χρησιμοποιήσει πολύ τις κίτρινες και γενικά τα κατάφερε. Έχασε μόνο τη φάση του πέναλτι.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία παρενέβη μόνο στο πέναλτι του Μάγκνουσον στον Τεττέη.

ΣΚΟΡΕΡ: Πεντρόσο 61′ / Χάβι 37′, Μπακασέτας 45’+3′, Κοντούρης 50′, Πελίστρι 71′.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (86′ Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή (64′ Τζάλοου), Τσοκάι (86′ Νίκας), Πεντρόζο, Παλάσιος, Μπαλτσι (75′ Συμελίδης), Όζμπολτ (75′ Λαγιούς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (65′ Σισοκό), Μπακασέτας (84′ λ.τ. Τσέριν), Ταμπόρδα (65′ Πελίστρι), Ζαρουρί (65′ Αντίνο), Τεττέη (75′ Σβιντέρσκι).